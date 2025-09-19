La prevenzione salva la vita. Giorlandino alla presentazione del libro "Il Coprotagonista"

Foto: Il Tempo

La prevenzione salva la vita. Questo il messaggio che porterà con forza domani la Dott.ssa Giorlandino alla presentazione del libro “Il Coprotagonista”, che si terrà presso la Libreria Minerva, dove l’autore racconta una storia profonda sull’importanza della prevenzione.

Sono ormai diversi anni che la Artemisia Lab si batte per veicolare informazioni sull’importanza della prevenzione, svolta in strutture adeguate, con apparecchiature all’avanguardia e professionisti specializzati, per garantire con impegno e serietà un servizio di qualità. Le strutture accreditate, sia private che convenzionate, devono rispettare rigidi requisiti strutturali, professionali e tecnologici per garantire diagnosti attendibili. I centri della Rete Artemisia Lab, capillarmente distribuiti su tutto il territorio, operano in network per garantire omogeneità di qualità, anche per la sicurezza dei dati personali.

Occorre veicolare ai cittadini la giusta informazione sull’importanza della prevenzione, sui check up da fare in base alla propria età: l’importanza per una donna di eseguire percorsi senologici, con mammografia, ecografia e all’occorrenza biopsia, per un uomo eseguire percorsi prostatici, comprensivi di risonanza prostatica, unica diagnosi precoce certa, o percorsi cardiovascolari. Le patologie, purtroppo, sono in aumento e l’importanza di una diagnosi precoce può salvare una vita, come ci racconta il libro.

La Dott.ssa Giorlandino, amministratrice della Rete Artemisia Lab, si dichiara felice di poter partecipare alla presentazione di questo libro, per poter aiutare a veicolare a tutti i livelli il messaggio dell’importanza della prevenzione, per risvegliare le coscienze e aiutare la popolazione a salvaguardare la propria salute.