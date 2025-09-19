Lazio-Roma, a Tor Vergata il derby dei donatori di sangue

19 settembre 2025 a

a

a

Al Policlinico Tor Vergata Lazio-Roma si è già giocato. Martedì 16 settembre, presso la Medicina Trasfusionale, unità diretta dal Prof. Francesco Buccisano, si è svolto “Io il derby ce l’ho nel sangue” la sfida tra donatori tifosi delle della Roma e della Lazio, giunta alla sua seconda edizione. L’evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di solidarietà e di sensibilizzazione verso cause importanti come la donazione del sangue.

L'aggressione in carcere a Turetta: il labbro ferito e poi la sorpresa... Il retroscena

La partecipazione entusiasta dei "tifosi" ha contribuito a creare un’atmosfera di sana competizione, sottolineando come, al di là delle rivalità sportive, ci sia un obiettivo comune: aiutare chi è in difficoltà. Il risultato finale è stato 5-1 per la Roma (ogni tre donatori un gol per la squadra scelta). Tutti hanno indossato la maglietta realizzata con i colori della squadra del Cuore. I numeri ottenuti a fine giornata: 23 sacche di sangue, 3 di piastrine. Un ringraziamento speciale va a tutti i donatori , al Roma Club Policlinico Tor Vergata ed alle Associazioni Volontari per il PTV e ABZero che hanno reso possibile questo momento di festa e solidarietà.