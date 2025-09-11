La Liga sbarca su Mediaset in chiaro: siglata partnership con Dazn. Su Canale 5 debutta il nuovo “Pressing – nel cuore dello sport”

11 settembre 2025 a

Il mondo dei diritti televisivi e dei programmi sportivi in Italia si arricchisce di importanti novità. Da un lato, DAZN e Mediaset rafforzano la loro collaborazione per la trasmissione de LALIGA EASPORTS, dall’altro Canale 5 rilancia uno storico appuntamento della sua offerta sportiva con una veste rinnovata.

DAZN e Mediaset insieme per LALIGA EASPORTS

DAZN, principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e Mediaset, gruppo televisivo leader in Italia e tra i più importanti in Europa, hanno siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello del campionato spagnolo.

I tifosi potranno continuare a seguire tutte le emozioni de LALIGA su DAZN – partner d’eccellenza fino al 2029 – mentre sulle reti Mediaset verranno trasmessi sei match di spicco tra i 380 in programma, tra cui “El Clásico” e il derby di Madrid.

“L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte”, ha commentato Stefano Azzi, CEO DAZN Italia. “DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EASPORTS e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi”.

Sulla stessa linea Stefano Sala, CEO MFE Adv: “Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con DAZN sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. [...] Questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid-Barcelona al derby di Madrid – partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti”.

Torna su Canale 5 “Pressing – Nel cuore dello sport”

Domenica 14 settembre, in seconda serata, debutta invece la nuova edizione di “Pressing – Nel cuore dello sport”, evoluzione del celebre format Mediaset. A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche calcistiche, e Monica Bertini.

Il nuovo corso del programma si propone di andare oltre il calcio, raccontando anche i grandi eventi sportivi internazionali, sempre con approfondimento, ritmo e competenza.

“Pressing – Nel cuore dello sport rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo con linguaggi e prospettive sempre più vicine al pubblico e sempre con competenza, ritmo e approfondimento”, sottolineano dall’azienda.

Il parterre di opinionisti sarà arricchito da ospiti d’eccezione, tra cui l’olimpionico Clemente Russo, grande tifoso del Napoli. Inoltre, ex campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini commenteranno i big match della Serie A che riparte dopo la sosta, tra cui Juventus-Inter e Milan-Bologna.