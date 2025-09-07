Stasera lo spettacolo dell'eclissi totale della Luna (anche in diretta streaming)

07 settembre 2025 a

Stasera il cielo regalerà uno degli spettacoli più affascinanti dell'anno: un'eclissi totale di Luna, conosciuta anche come "Luna di Sangue" per il caratteristico colore rossastro che il nostro satellite assumerà durante la totalità. Un evento suggestivo che sarà ben visibile in tutta Italia e che sarà possibile vivere insieme grazie a una speciale diretta in onda sui canali YouTube e Facebook di EduInaf. I telescopi dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) nelle sedi di Roma e Palermo saranno puntati sulla Luna e trasmetteranno immagini in tempo reale, accompagnate dai commenti degli astronomi Giangiacomo Gandolfi e Marco Castellani che guideranno gli spettatori passo dopo passo alla scoperta del fenomeno. Sara' l'occasione non solo per osservare l'eclissi, ma anche per conoscere meglio la Luna: il suo ruolo nella nostra cultura, le curiosità scientifiche e le dinamiche astronomiche che rendono possibili questi spettacoli.

Lo spettacolo è iniziato già al tramonto, ma il momento più suggestivo si avrà attorno alle 20:10, con la Luna alta nel cielo e completamente oscurata. L'eclissi terminerà gradualmente entro le 23:00, quando il nostro satellite uscirà definitivamente dal cono d'ombra terrestre. L'eclissi del 7 settembre avverrà appena tre giorni prima del perigeo del nostro satellite naturale, ossia il punto dell'orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra. Per questo lo spettacolo sarà ancora più emozionante: la Luna apparirà leggermente più grande del solito. La diretta non si limiterà all'Italia: grazie alla collaborazione con Time and Date, sarà possibile seguire anche le immagini dell'eclissi riprese da altre parti del mondo, per vivere insieme un evento che coinvolgerà milioni di persone sotto lo stesso cielo. Sebbene per osservare le eclissi solari siano necessari occhiali speciali, tutto cio che serve e un meteo favorevole con cielo sereno e trovarsi nel luogo giusto per assistere alle eclissi lunari. Questa eclissi lunare totale, la seconda dell'anno dopo quella osservata a marzo, e il preludio alla grande eclissi solare prevista per il prossimo anno, il 12 agosto 2026. Questa eclissi solare totale, la prima in Europa dal 2006, sarà completamente visibile in Spagna e Islanda, e parzialmente in altri Paesi.