Messico, maxi rissa in parlamento in diretta tv. Il video è virale

Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, leader d'opposizione del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), e Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senato e membro del partito Morena, hanno dato vita ad una maxi rissa nel bel mezzo di una seduta plenaria del parlamento messicano. Il tutto in diretta tv, con il video dello scontro che sta facendo il giro del mondo. I due senatori si sono prima presi a male parole, per poi passare alle mani: tutto è iniziato quando Moreno, piccato per non aver ricevuto la parola dopo l'inno, è andato verso il presidente del senato per farglielo presente. Da lì in poi, spintoni, schiaffi e pugni da ring di wrestling più che da seduta parlamentare.

Prima dello scontro, il clima era già piuttosto teso, per via del tema, in Messico caldissimo in questi giorni, sulle presunte richieste da parte dell'opposizione di un intervento militare degli Stati Uniti contro i cartelli della droga. Noroña è stato poi accusato dal suo avversario di aver innescato per primo la gazzarra di aver iniziato l'aggressione, ma lui, per tutta risposta, ha detto che denuncerà Moreno per danni, chiedendo la revoca della sua immunità legislativa.