Lamda: nasce in Grecia "The Ellinikon", il Campus globale da 450 milioni

Maxi investimento da 450 milioni per un Campus globale di Ricerca e Innovazione a The Ellinikon.Un accordo strategico di portata internazionale trasforma la Grecia in un nuovo polo per la ricerca e la tecnologia. LAMDA Development ha infatti siglato un’intesa con ION Group, società leader nei servizi tecnologici per la finanza, per la realizzazione di un Campus globale di R&D e Innovazione all’interno del progetto di rigenerazione urbana di The Ellinikon, ad Atene.L’operazione prevede l’acquisizione di terreni per un valore di 450 milioni di euro, con un investimento complessivo destinato a superare 1,5 miliardi di euro entro il 2030. Il nuovo Campus ospiterà circa 2.000 professionisti provenienti da 44 Paesi, distribuiti su due quartieri, con una superficie edificabile massima di 250.000 metri quadrati.

Il progetto includerà oltre 50.000 mq di uffici e spazi collaborativi, un auditorium da 1.000 posti pensato per eventi di rilevanza internazionale e fino a 200.000 mq di residenze dedicate al personale di ION Group. Circa metà dell’area sarà sviluppata su terreni in diritto di superficie.A conferma della fiducia nel progetto, ION Group acquisirà inoltre una quota del 2% di LAMDA Development tramite l’acquisto di azioni proprie della società. L’accordo segna il lancio ufficiale dell’Ellinikon Business District, ultimo tassello del masterplan, destinato a trasformare l’area in un hub europeo per l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione.

Secondo LAMDA, si tratta di un’iniziativa di portata storica non solo per il progetto ma anche per l’intero Paese: un volano per lo sviluppo della regione dell’Attica e della Riviera ateniese, che punta a rafforzarsi come destinazione attrattiva per investimenti, business e residenzialità di alto profilo.