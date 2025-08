Al via ‘Sabaudia incontra', tra politica e attualità

02 agosto 2025 a

a

a

Da oggi, 2 agosto, la Corte Comunale di Sabaudia si trasformerà in un’agorà di pensiero, confronto e partecipazione grazie a “Sabaudia Incontra – Dialoghi in Corte”, la nuova rassegna di eventi culturali e civili promossa dal Comune di Sabaudia, in collaborazione con il vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani, che modererà gli incontri. Otto serate, tutte a ingresso libero, con ospiti di rilievo del panorama istituzionale, giornalistico e culturale italiano, per discutere i grandi temi del presente e del futuro: governance, giustizia, sicurezza, identità, Europa, cultura e scrittura. Saranno presenti i Ministri Matteo Piantedosi e Paolo Zangrillo, l’ex Ministra Valeria Fedeli, mentre è atteso anche il Ministro Antonio Tajani.

“L’Amministrazione comunale di Sabaudia – dichiara il Sindaco Alberto Mosca – è fortemente impegnata nel promuovere un’offerta di alto profilo, capace di coniugare qualità, contenuti e capacità attrattiva. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo della cultura come leva strategica per la crescita della comunità, e nello stesso tempo rispondere alle attese delle giovani generazioni. In tale prospettiva si inserisce la rassegna estiva “Sabaudia Incontra. Dialoghi in Corte”, che porta nella nostra città personalità di rilievo del panorama culturale, politico egiornalistico, offrendo così spazi di confronto, pensiero critico e partecipazione attiva. Un appuntamento che contribuisce a rafforzare l’identità di Sabaudia, rendendola sempre più un punto di riferimento per una proposta inclusiva e proiettata verso il futuro.”

Si parte oggi, 2 agosto, con il Premio “Servitori dello Stato”

L’appuntamento inaugurale è per venerdì 2 agosto alle ore 19.30, con la cerimonia di consegna del Premio “Servitori dello Stato”, un riconoscimento a figure che, con dedizione e coraggio, hanno contribuito alla costruzione delle nostre istituzioni e alla tutela dei valori democratici.

Saranno premiati:

• Generale di Corpo d’Armata Stefano Del Col, già comandante UNIFIL e oggi Direttore della Segretaria del Consiglio Supremo di Difesa della Presidenza della Repubblica.

• Noemi Schiraldi, maresciallo dei Carabinieri, protagonista nel 2023 di un gesto eroico fuori servizio.

• Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali.

• Giusy Versace, senatrice, atleta paralimpica e figura di riferimento per l’impegno civile e sociale.

Un programma ricco di ospiti e riflessioni

Il programma prosegue il 5 agosto alle ore 21.15, con una serata dedicata alla riforma della Pubblica Amministrazione, che vedrà l’intervento del Ministro Paolo Zangrillo. A seguire, un dialogo sulla scrittura e il coraggio della lettura con Antonio Pascale, Maria Latella e Valentina Notarberardino.

Il 6 agosto spazio alla giustizia e alla politica: intervista al Viceministro Francesco Paolo Sisto (“Separati in casa”) e, a seguire, il talk “L’anno che verrà” con il Presidente di ConfimiIndustria Paolo Agnelli, Goffredo Buccini, Sandro Iacometti, Sara Manfuso e Massimiliano Lenzi.

Il 7 agosto, sempre alle 21.15, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà protagonista di un faccia a faccia con Andrea Pancani dedicato alle sfide di sicurezza nazionale e internazionale. Seguirà un confronto sul rapporto tra pubblico e privato con il Presidente di Invimit SGR Mario Valducci, di Federmeccanica Simone Bettini e Janina Landau.

L’8 agosto, con il titolo “L’Italia s’è desta”, si confronteranno esponenti di diverse forze politiche: Guido Castelli, Francesco Silvestri, Raffaele Nevi e Igor Taruffi.

Il 20 agosto, le sfide della UE saranno al centro dell’incontro “L’Europa che vorremmo”, con Marco Rizzo, Nicola Procaccini e Salvatore De Meo.

Gran finale il 21 agosto, con la serata “La vita due volte” che vedrà dialogare Tiziana Panella e Vittorio Emanuele Parsi conValeria Fedeli, già Ministra dell’Istruzione e dell’Università.