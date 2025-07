Borgo Universo 2025: Arte, Musica e Stelle ad Aielli dal 1 al 3 agosto

30 luglio 2025 a

Tutto pronto ad Aielli per Borgo Universo 2025, il festival che intreccia arte, scienza, musica e cultura in un'esperienza unica e immersiva, pensata per tutti. Quest'anno, l'edizione si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto, e avrà come tema "La Sagra della Scienza": un omaggio alla divulgazione scientifica come festa popolare, accessibile, curiosa e coinvolgente. Tra installazioni artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, degustazioni e performance, Aielli si trasformerà in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, in cui la conoscenza si fa gioco, emozione e partecipazione collettiva. "La Sagra della Scienza" sarà un viaggio tra le meraviglie dell'universo, raccontato attraverso i linguaggi dell'arte, della musica, del cibo e della divulgazione. Dall'astronomia alla biologia, dalla fisica alla storia del cibo: un programma multidisciplinare per tutte le età.

Non solo, però. Continua anche il percorso di trasformazione urbana di Aielli con nuovi murales realizzati durante il festival dagli artisti in residenza: le nuove opere si aggiungeranno al museo a cielo aperto che rende unico il borgo. Tra le novità più attese ci sarà “Infinito/Finito” di Donatella Pinocci, installazione che potrà essere visitata presso l'Osservatorio, con proiezioni celesti e suoni cosmici registrati da ESA e NASA. Ci saranno otto stand culturali attivi tra Aielli e Aielli Stazione, con laboratori e degustazioni, tra cui “Astronomia, molecole del vino”, “Biologia e didattica scientifica”, “Archeologia del Fucino” e progetti speciali come “Sulla rotta delle stelle” e “Il bar della Via Lattea”, che racconteranno il legame tra universo, gusto e identità culturale.

Cinque food truck selezionati e una grande area mercato con artigianato e prodotti locali animeranno le vie del borgo nei tre giorni di festa. Infine, tre giorni di concerti, spettacoli itineranti e dj set animeranno Aielli dall'alba fino a tarda notte. Tra gli ospiti già confermati: Andrea Tartaglia & Band (1 agosto), Pink Puffers Brass Band (2 e 3 agosto), TARA (2 agosto), Gustav Landin b2b Daniele Mariani DJ Set (2 agosto), Teatro-Circo Tadam (3 agosto) e ARS Nova Napoli (3 agosto).