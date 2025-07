Piano Mattei, Ing. Errico Stravato (AD Sogesid S.p.A.): “L'ambiente è motore di sviluppo, serve approccio globale e condivisione”

24 luglio 2025 a

“Il Piano Mattei si fonda su due pilastri: approccio globale e condivisione inclusiva in chiave di sostenibilità. Sogesid, come società pubblica di ingegneria ambientale, è pronta a dare un contributo concreto, mettendo a disposizione del Paese competenze tecniche, visione strategica e capacità di azione sul campo, per accompagnare il Piano fin dalla definizione delle proposte, garantendo qualità, coerenza e integrazione tra le diverse iniziative”. Lo ha dichiarato l’Ing. Errico Stravato, Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A., in occasione del Convegno “Le opportunità del Piano Mattei per lo sviluppo dell’Africa. Imprese, cooperative e associazioni protagoniste del cambiamento”, che si è tenuto al Senato.

“Il nostro valore - ha proseguito - sta anche nel saper connettere i progetti, trovare i punti di contatto, creare sinergie intervenendo, su richiesta degli attori istituzionali impegnati nei territori, per unire le forze, mettere a sistema iniziative simili e contribuire a definire i reali bisogni ambientali dei Paesi coinvolti. In tal senso, siamo abituati a operare in contesti difficili, dove l’emergenza ambientale è quotidiana e serve un approccio integrato e multidisciplinare, rapido e risolutivo, fondato su un project management in grado di rafforzare il controllo operativo, promuovendo la cultura della qualità e dell’innovazione. Tale approccio costituisce la chiave per operare efficacemente nei contesti complessi in cui si articola il Piano Mattei. La capacità di coordinare competenze, gestire stakeholder diversi e assicurare tempi certi è ciò che rende possibile la realizzazione concreta di soluzioni ambientali sostenibili, promuovendo il dialogo con gli enti pubblici, privati e la società civile. Per costruire soluzioni che funzionano occorre una visione sistemica: ogni progetto che realizziamo può innescare un effetto domino positivo, soprattutto in territori fragili come l’Africa ma ricchi di potenzialità. È questo, per noi, il senso più autentico del Piano Mattei: mettere l’ingegneria ambientale al servizio dello sviluppo, con concretezza e spirito di collaborazione".