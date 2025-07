Verso il Gran Premio d'Italia a Monza: presentato a Roma il poster ufficiale

Fabrizio Cicciarelli 23 luglio 2025 a

Il cammino verso il Gran Premio d'Italia (5-7 settembre) è iniziato da Roma, con la presentazione del poster ufficiale presso il quartier generale dell'Aci di via Marsala. "The temple of speed", ovvero il tempio della velocità, è lo slogan che lancia la 96ª edizione. Nel manifesto le sfumature del Tricolore e del blu Aci fanno da sfondo alle tre auto più iconiche: la Ferrari, la Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli e la dominante McLaren. Nel vortice dei colori campeggia lo slogan che fa da filo conduttore all'evento. «Questa definizione – spiega Tullio del Sette, commissario straordinario Aci - contraddistingue Monza nel mondo, sia per il layout della corsa che l'antico circuito di alta velocità, che come Aci vogliamo proporre per un restauro che lo restituisca a una fruibilità storica e culturale. Si annuncia un’altra edizione di grande successo, la biglietteria ha già numeri più alti dello scorso anno». Presente anche Geronimo La Russa, presidente eletto Aci. «Monza per me è casa - spiega in riferimento all’esperienza al vertice del’Aci Milano - ma è soprattutto la casa della F1, un tempio dove il motorsport italiano ha saputo diventare protagonista nel mondo. Come ACI continueremo a impegnarci per migliorarci sempre e a organizzare campionati e gp. Certamente Monza, ma sono certo che tornerà anche Imola». Sul Gp emiliano, Del Sette ha precisato che «è riserva per i prossimi due anni, ma lavoriamo a un tavolo istituzionale a livello centrale per riportarla in calendario dal 2028, magari ogni biennio», mentre il sub commissario Giovanni Battista Tombolato ha sottolineato «l’impegno del governo e del Mit con lo stanziamento annuale di 5 milioni per ciascun gp fino al 2032».