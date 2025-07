Sonia Bruganelli cameriera per un giorno a Formentera

Alice Antico 17 luglio 2025 a

In vacanza a Formentera insieme alla figlia Silvia, Sonia Bruganelli ha deciso di rendere omaggio a uno dei suoi posti del cuore in un modo decisamente originale: per un giorno si è improvvisata cameriera nel chiringuito che frequenta abitualmente ogni estate. A raccontarlo è stata lei stessa sui social, dove ha condiviso un video che la ritrae all’opera tra i tavoli.

Penna e taccuino alla mano, la Bruganelli ha preso le ordinazioni e le ha servite sia ai tavoli che direttamente in spiaggia. Il piccolo ristorante sul mare, meta abituale di volti noti dello spettacolo, ha visto tra i suoi clienti di giornata anche amici e colleghi come Federica Nargi e Alessandro Matri, Nina Palmieri de "Le Iene", e Carolina Marconi con il compagno Alessandro Tulli.

Un momento simpatico, utile anche per dare visibilità a un luogo a cui Sonia è molto legata. A margine del video, infatti, ha scritto: “Ragazzi, io ho giocato per mezza giornata e a fine serata non camminavo dalla fatica, lo staff invece non gioca e lavora ogni giorno con il sorriso e con la voglia di far star bene tutti i clienti che vogliono godersi il mare e il meraviglioso tramonto di Formentera. Questo video è dedicato a tutti loro”. Tra i primi ad applaudirla virtualmente per la performance, il compagno Angelo Madonia, che ha mostrato tutto il suo orgoglio nei confronti della sua dolce metà.

Formentera, del resto, è ormai una seconda casa per la famiglia Bonolis-Bruganelli. All’inizio dell’estate, anche Davide, il figlio 21enne di Sonia e Paolo Bonolis, ha raggiunto l’isola in compagnia della fidanzata Martina Dotti. La coppia, uscita recentemente allo scoperto, si è mostrata sui social in atteggiamenti teneri e appassionati.