Belen faccia a faccia con De Martino e la sua nuova fiamma: ecco come ha reagito

Stefano De Martino, reduce dallo straordinario successo dell’ultima stagione di "Affari Tuoi", si sta concedendo giorni di relax in Sardegna. Ma le vacanze si sono trasformate in un set inaspettato per una scena dal sapore cinematografico: l’ex moglie Belén Rodríguez si è ritrovata faccia a faccia con lui… e con la sua nuova fidanzata, la giovanissima Caroline Tronelli. Secondo quanto riportato dal settimanale "Oggi", infatti, l’incontro sarebbe avvenuto in uno dei ristoranti più esclusivi di Porto Cervo. A cena insieme a Caroline e ai genitori di lei, De Martino si sarebbe imbattuto casualmente in Belén, anche lei in Sardegna dopo il ritorno in televisione con "Only Fun – Comico Show", in onda su Nove.

“Come documentato dalle foto, il conduttore sarebbe riuscito a superare il momento di imbarazzo tra l’ex moglie e la nuova fidanzata salutando Belén con un abbraccio caloroso”, scrive "Oggi", sottolineando l’apparente disinvoltura con cui De Martino ha gestito l’incontro. Dopo il saluto, l’ex ballerino sarebbe tornato al suo tavolo, dove lo attendevano Caroline e i suoi genitori. Tuttavia, la serata non si sarebbe conclusa senza un piccolo colpo di scena: “A fine serata Belén ha salutato De Martino con un bacio e lanciato un’occhiata gelida nei confronti di Caroline”, rivela ancora il settimanale. Un gesto che non è passato inosservato e che alimenta i rumors su un possibile fastidio da parte della showgirl argentina. Riguardo la sua nuova fiamma, Caroline Tronelli, non si sa molto: i due si frequenterebbero da oltre un mese e, sebbene i genitori di lei abbiano smentito ogni coinvolgimento, la relazione sembra ormai evidente. Caroline sarebbe legata a un ambiente familiare vicino a quello dello showbiz. Il suo nome è stato persino accostato a Maria De Filippi: alcuni ipotizzano che possa essere l’ex fidanzata di Gabriele, figlio adottivo della conduttrice e di Maurizio Costanzo.

Nel frattempo, Belén continua ad affrontare un periodo di turbolenza nella sfera privata, tra presunte liti familiari e indiscrezioni sui suoi nuovi amori. Ma l’incontro in Sardegna sembra confermare che, almeno sul piano emotivo, le ferite con Stefano non sono ancora del tutto rimarginate.