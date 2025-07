Marettimo Italian Film Fest 2025. Dal 14 al 19 luglio 2025 (lunedì/sabato serata finale)

11 luglio 2025 a

a

a

Torna per la sesta edizione, “Marettimo Italian Film Fest”, in programma dal 14 al 19 luglio 2025, a cura dell’associazione culturale SoleMar Eventi. La manifestazione, aperta al pubblico e di carattere promozionale, animerà il porticciolo dell’isola con cinque serate di cinema all’aperto sotto le stelle, talk e incontri con grandi nomi dello spettacolo, della cultura e dell’ambiente.

In programma una retrospettiva dedicata alla commedia italiana con la proiezione restaurata in 4K di Sapore di mare, oltre a titoli recenti come Napoli/New York, Afrodite, Io e te dobbiamo parlare e L’abbaglio. Attesi ospiti come Massimiliano Gallo, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Antonio Catania, Matteo Martari, Licia Colò e molti altri.

Tra i protagonisti anche Gabriella Buontempo, Federica Lucisano, Giordano Bruno Guerri e i conduttori Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. Mentre la cantante Rita Forte curerà l’intrattenimento musicale di tutte le serate.

La serata di chiusura sarà dedicata alla consegna dei premi “Stella Maris” e si concluderà con un concerto di musica dal vivo con il celebre cantautore italiano Ron. Tra gli appuntamenti collaterali, il Variety Village de “I Profumi del Mare 2.0”, con dibattiti, corti e cooking show dello chef Giuseppe Giuffré. Il Village sarà animato dal noto attore e comico Stefano Masciarelli.