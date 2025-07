Lega, al via domani la campagna “Idee per Roma Capitale” con ministri, sottosegretari e parlamentari

08 luglio 2025 a

“La Lega scalda i motori e incontra i cittadini con un grande evento domani, mercoledì 9 luglio a partire dalle 18:30 presso Sublime La Villa Roma, via Alessandro Fleming 55. Parteciperà tutta la squadra della Lega con dirigenti, rappresentanti istituzionali tra cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il Sottosegretario all’Economia Federico Freni, oltre a parlamentari ed esponenti politici del territorio. Partirà ufficialmente una grande campagna d’ascolto per coinvolgere chi ogni giorno vive la città tra mille difficoltà e disagi, sociali ed economici. Il partito di Matteo Salvini, da sempre tra la gente, torna a farsi sentire e a presentare l’evento ci sarà anche lo storico consigliere romano Roberto Cantiani che proprio recentemente ha deciso di unirsi alla squadra della Lega per dare continuità al suo impegno politico per la città. Sarà l’occasione per rivedere amici, sostenitori e militanti e fare il punto sulle principali criticità di Roma, nonostante i milioni arrivati dal Governo grazie anche al ministro Salvini e alla Lega in particolare sul fronte dell’ammodernamento delle infrastrutture”.