Gruppo BIG, primo semestre del 2025 da record: oltre 80 veicoli industriali venduti

Nei primi sei mesi dell’anno 2025, l’azienda ha venduto oltre 80 veicoli industriali Ford Trucks, registrando un incremento di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per il Gruppo BIG, Ecosistema, Mobilità e, non solo evidenzia una crescita significativa in termini di volumi, ma anche una maggiore penetrazione di mercato e una fidelizzazione rafforzata della clientela.I veicoli industriali Ford Trucks continuano a rappresentare una scelta strategica per aziende di ogni settore, grazie alle caratteristiche di affidabilità, efficienza e tecnologia avanzata.

‘Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti soluzioni che supportino la crescita e l’efficienza delle loro attività e voglio ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nella nostra azienda. Voglioinoltre congratularmi con tutto il mio team, il cui impegno, dedizione e professionalità sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato eccezionale’, dichiara Marco Cicini, CEO del GRUPPO BIG. ‘Siamo determinati a mantenere e superare questi risultati, rafforzando il nostro ruolo come partner privilegiato di aziende e professionisti che cercano innovazione, tecnologia all’avanguardia e soluzioni su misura’.

Il Gruppo BIG, Ecosistema, Mobilità guarda con entusiasmo al resto del 2025, con la ferma convinzione che questi risultati, siano solo l’inizio di un percorso di successi sempre più consolidati.Il Gruppo, oltre la vendita di veicoli industriali Ford Trucks, è specializzata nel noleggio, negli allestimenti, nella vendita veicoli commerciali, nei servizi after sales e nei servizi di consulenza bancaria e finanziaria. L’azienda è diventata un punto di riferimento innovativo nel settore del delivery, della logistica e della mobilità in Italia Centralecon un focus particolare su flotte, corrieri e distribuzione.Fondato nel 2015, il Gruppo ha saputo evolversi e consolidarsi grazie a una strategia di integrazione verticale, un’offerta completa di servizi e una forte attenzione alle esigenze del mercato.