Sanità, l'AIOP Lazio a "L'Italia che Abiteremo". Pigozzi: "Salute parte integrante dell'abitare"

L’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio partecipa oggi all’incontro “L’Italia che Abiteremo”, promosso da Remind – Filiera Immobiliare, in programma a Roma presso il Conference Center di Palazzo INAIL. A rappresentare l’AIOP Lazio, il Presidente Maurizio Pigozzi, intervenuto all’interno del panel “Salute tra sanità pubblica e privata”, dedicato all’integrazione tra sistema sanitario e sviluppo urbano. «Il futuro dell’abitare non può prescindere dal diritto alla salute, che rappresenta il primo mattone di una società equa, moderna e resiliente – ha dichiarato Pigozzi –. In questa prospettiva, il contributo della sanità privata accreditata si conferma essenziale nel garantire un’offerta di cura accessibile, efficiente e integrata con il sistema pubblico».

«Partecipare a "L’Italia che abiteremo" significa per noi portare l’attenzione sul ruolo della salute come elemento strutturale dei territori e delle comunità: non c’è sviluppo urbano o rigenerazione sociale senza strutture sanitarie adeguate, diffuse, innovative», ha spiegato. Nel corso del suo intervento, il Presidente AIOP Lazio ha ribadito l’importanza di «una vera politica dell’abitare che includa il potenziamento dell’assistenza territoriale, la promozione della prevenzione e l’investimento nella formazione degli operatori. La salute non è solo un servizio: è un valore che deve abitare le nostre città, le nostre case, le nostre scelte». Il panel è stato arricchito dagli interventi di rappresentanti del mondo sanitario e istituzionale, in un confronto strategico sui modelli di coesistenza tra sanità pubblica e privata per un’Italia più sostenibile e vivibile.