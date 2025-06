30 giugno 2025 a

C'era una volta… a Vigna Murata 2025, la nuova edizione dell’arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa, Roma Sud dal 6 al 19 luglio, torna il cinema all’aperto gratuito a Fonte Meravigliosa, nel IX Municipio di Roma. L'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Lanterne Magiche, prevede 14 serate di proiezioni, inclusa una dedicata a cortometraggi in concorso, promuovendo così la cultura cinematografica sotto il cielo delle serate romane.

Questo progetto è nato dall’incontro di un gruppo di giovani del quartiere Fonte Meravigliosa che, spinti dalla passione per il cinema, ha fondato Lanterne Magiche, con l’intento di educare al cinema, al suo linguaggio, alla sua capacità di raccontare la realtà e alla rilevanza che ha sul territorio, offrendo così ai cittadini l’opportunità di vivere insieme la settima arte in un'esperienza coinvolgente per la comunità locale. La location, gentilmente concessa dal IX Municipio di Roma Capitale, si trova nel piazzale antistante il Mercato Rionale Vigna Murata, in via Andrea Meldola, cuore pulsante di Fonte Meravigliosa, scelta dall’intento di fornire una nuova funzione all’area rendendola luogo di aggregazione e spessore culturale.

Il programma include 14 serate dedicate alla cultura cinematografica, con una varietà di proiezioni che spaziano dai film d'animazione, ai cult intramontabili e ai film d'autore. L'arena cinematografica gratuita sarà inaugurata domenica 6 luglio con la proiezione di “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino.

Tra gli ospiti più attesi, venerdì 11 luglio il regista statunitense Sean Baker, premiato agli ultimi Oscar con ben 4 statuette, introdurrà con un video messaggio il suo film “Un sogno chiamato Florida” .

Sabato 12 luglio sarà invece presente Claudio Bisio, che accompagnerà la proiezione del suo film da regista, L’ultima volta che siamo stati bambini.

L’8 Luglio verrà proiettato un classico intramontabile del maestro Ingmar Bergman, “Il settimo sigillo”, a presentarlo saranno i ragazzi di ArteSettima, uno dei migliori podcast italiani dedicati alla cultura cinematografica. Mentre nella serata successiva del 9 luglio, organizzata in collaborazione con la Biblioteca di Studi Orientali dell’Università La Sapienza, sarà proiettato "Un affare di famiglia" di Hirokazu Kore'eda. Inoltre, nella serata in collaborazione con il Cinema Farnese Arthouse, Valentina Mari, doppiatrice di Audrey Tautou e Natalie Portman, presenterà “Il favoloso mondo di Amélie” il giorno 7 Luglio.

Come nelle precedenti edizioni, non mancherà il concorso di cortometraggi “Fantasmagorie”, che continua ad appassionare il pubblico più fedele alla scoperta di nuovi registi emergenti. Il concorso culminerà con la consegna del premio del pubblico il 17 luglio e del premio la “Lanterna d’Oro” al miglior corto il 19 luglio durante la serata conclusiva della manifestazione.

Oltre alle attività già citate, ogni serata sarà pensata come un’esperienza completa, non solo una semplice proiezione. Si è voluto rendere ogni appuntamento ancora più coinvolgente inserendo momenti di intrattenimento prima del film: una serata karaoke Disney per far cantare grandi e piccoli prima di Aladdin, performance di stand-up comedy che scalderanno l’atmosfera, una presentazione letteraria per gli amanti della lettura e un talk dedicato all’universo del fumetto. L’obiettivo è far sì che il pubblico non venga solo a “vedere un film”, ma a vivere una serata di cultura, divertimento e condivisione, immersi in un’atmosfera unica.

“C'era una volta a…Vigna Murata si conferma ancora una volta un momento di condivisione e aggregazione fondamentale per i cittadini che vivono il quartiere.” afferma Giacomo Ciampani, Presidente dell’associazione. “Siamo emozionati e felici di poter ripartire con la quinta edizione, grazie all’insostituibile supporto delle realtà locali e il costante supporto di chi, come noi, ha creduto in questo progetto fin dai primi anni. Ogni edizione è una sfida, ma anche un’occasione per riscoprire il valore della partecipazione e della cultura all’aperto.”

“Questo progetto è nato tra pochi amici ed è diventato un appuntamento atteso da centinaia di persone. Non vediamo l’ora di tornare a vedere bambini, famiglie, ragazzi e anziani riuniti, emozionarsi insieme davanti a uno schermo.” aggiunge il Vicepresidente dell’associazione, Marco Torricelli.

Programmazione

06/07

Serata inaugurale

C’era una volta a… Hollywood

di Quentin Tarantino (2019)

07/07

Valentina Mari presenta

Il favoloso mondo di Amélie

di Jean-Pierre Jeunet (2001)

Serata in collaborazione con Cinema Farnese Arthouse

08/07

Talk e introduzione a cura di Artesettima

Il settimo sigillo - V.O.S.

di Ingmar Bergman (1957)

09/07

La Biblioteca ISO della Sapienza presenta

Un affare di famiglia - V.O.S.

di Hirokazu Kore'eda (2018)

10/07

Disney Karaoke

Aladdin

di Ron Clements & John Musker (1992)

Serata in collaborazione con Rocco Toys

11/07

Sean Baker presenta in videocollegamento

Un sogno chiamato Florida - V.O.S.

di Sean Baker (2017)

12/07

Claudio Bisio presenta

L'ultima volta che siamo stati bambini

di Claudio Bisio (2023)

13/07

Stand-up comedy

Frankenstein Junior

di Mel Brooks (1974)

14/07

Incontro sulla sostenibilità

A Bug’s Life - Megaminimondo

di John Lasseter & Andrew Stanton (1998)

Serata in collaborazione con Rocco Toys

15/07

Lazzaro felice

di Alice Rohrwacher (2018)

16/07

Momento letterario

Per un pugno di dollari

di Sergio Leone (1964)

17/07

Lanterne Magiche’s Fantasmagorìe

Concorso di cortometraggi

18/07

Dialoghi a fumetti

Il mio vicino Totoro

di Hayao Miyazaki (1988)

19/07

Serata finale

Premiazione Lanterne Magiche’s Fantasmagorìe

Proiezione vincitore della Lanterna D’Oro

Basta che funzioni

di Woody Allen (2009)