Lorenza Pigozzi (Fincantieri): «Respect for Future, l'inclusione parte dalle comunità»

Si è conclusa ufficialmente a Monfalcone l’importante campagna itinerante Respect for Future, promossa da Fincantieri con l’obiettivo di diffondere una cultura di sostenibilità, inclusione sociale e rispetto ambientale sul territorio nazionale. Il progetto, fortemente voluto da Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione strategica di Fincantieri, ha toccato in totale undici città italiane, coinvolgendo direttamente quasi 10 mila persone tra dipendenti, cittadini e rappresentanti locali.

«Abbiamo voluto un progetto che non fosse solo informazione, ma autentico dialogo con le comunità locali», ha spiegato Pigozzi in una recente intervista riportata da Shipmag. Il riscontro positivo ottenuto nel corso delle varie tappe è la dimostrazione concreta che il messaggio di Fincantieri ha raggiunto efficacemente le persone, favorendo un reale cambiamento culturale.

La scelta simbolica del cantiere navale di Monfalcone per l’ultima tappa, secondo quanto raccontato da Affaritaliani, è stata motivata proprio dall’intenzione di Pigozzi di evidenziare il legame indissolubile tra industria, tradizione locale e innovazione sostenibile. Monfalcone rappresenta infatti da decenni il cuore pulsante della cantieristica navale italiana, un luogo in cui il rispetto per l’ambiente e per le persone diventa centrale per la crescita del territorio e per lo sviluppo industriale.

Il messaggio centrale del progetto, sottolineato anche dal Corriere della Sera, conferma l’efficacia della strategia di Pigozzi e del gruppo navale italiano: generare una cultura diffusa del rispetto e dell'inclusione che vada oltre l’azienda, coinvolgendo direttamente migliaia di persone su tutto il territorio nazionale, con risultati tangibili già oggi, ma destinati a lasciare un segno nel lungo periodo.

Con Respect for Future, dunque, Fincantieri dimostra di voler essere protagonista attiva non solo nella crescita industriale, ma anche nella costruzione di una società migliore. Un modello di impegno concreto che potrebbe presto ispirare altre grandi realtà aziendali italiane e internazionali.