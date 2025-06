La Coppa Canottieri Cbill entra nel vivo: da stasera in campo grandi nomi

26 giugno 2025 a

La Coppa Canottieri Cbill sta entrando nel vivo. Tante le sfide che si sono susseguite in questa prima settimana che ha visto fronteggiarsi i circoli storici della capitale. Oggi sarà una giornata speciale che vedrà tornare in campo con la maglia del Canottieri Aniene, nomi del calibro del presidente del Coni Giovanni Malagò, del ministro dello sport Andrea Abodi e dell’ex ct della nazionale azzurra Roberto Mancini che saranno in campo per la prima partita della serata alle 19 contro il cc roma categoria over 60. La Coppa Canottieri a Roma è un appuntamento molto atteso, una tradizione che scandisce l'estate romana. Da ben 61 anni questa competizione rappresenta il torneo più antico d'Europa, grazie al mito Nicola Pietrangeli e al Circolo Tennis Parioli di piazza Apollodoro, storico partecipante alla Coppa dei Canottieri.

Saranno 8 i circoli storici di Roma che vi prenderanno parte: C.C. Lazio, C.C. Roma, R.C.C. Tevere Remo, C.C. Aniene, Corte dei Conti, T.C. Parioli, C.T. Eur, Sporting Eur con l'aggiunta del Villa Flaminia, circolo invitato negli ultimi anni. Come da tradizione si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie, premio dedicato a uno dei padri della disciplina, Gustavo Babbo Valiani. Il trofeo all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. La novità di quest'anno sarà la categoria under 22, per la prima volta inserita nel torneo, iniziativa nata per incoraggiare i giovanissimi verso una bella realtà fatta di sport, aggregazione e sana competizione. "I ragazzi di quell'età sono ancora un pochino acerbi - ha sottolineato il vice Presidente Viceré - ma ci farà molto piacere ringiovanire il parco giocatori".