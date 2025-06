Taobuk 2025 al Delta Hotels By Marriott Giardini Naxos: una rinnovata collaborazione, ponte tra ospitalità, cultura e bellezza nel cuore del Mediterraneo

23 giugno 2025 a

a

a

Si è conclusa con grande successo la partecipazione del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos alla quindicesima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, confermando per il secondo anno consecutivo il proprio ruolo di protagonista negli eventi culturali di rilievo internazionale che animano la Sicilia estiva. Il prestigioso hotel, affacciato sulla splendida baia di Giardini Naxos, ha aperto le sue porte e i suoi spazi per ospitare due momenti di eccellenza, capaci di coniugare letteratura, riflessione, convivialità e un’esperienza sensoriale unica.

Giovedì 19 giugno – Standing Dinner tra gusto e cultura

Il rigoglioso giardino mediterraneo del Delta Hotels si è trasformato in un’autentica oasi del gusto, accogliendo diversi ospiti tra personalità di spicco di Taobuk e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. La cena è stata un viaggio culturale e gastronomico nel cuore del Mediterraneo, con uno chef che ha sapientemente reinterpretato le tradizioni e le contaminazioni culinarie delle isole, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Questa serata ha rappresentato un momento di incontro e dialogo, in cui la cultura dell’ospitalità mediterranea si è fusa con la passione per il territorio e la valorizzazione dei sapori autentici. Una vera e propria celebrazione della convivialità, della bellezza del paesaggio e dell’arte culinaria, in linea con la filosofia del Gruppo Russotti Gestioni Hotel, che pone da sempre al centro il rispetto per le radici e l’innovazione.

Domenica 22 giugno – Conversazione con Massimiliano Ossini: “Il limite e la vetta – Il K2 come esperienza del confine”

Il secondo appuntamento di grande rilievo si è tenuto nella cornice suggestiva degli spazi interni del Delta Hotels, dove si è svolta una conversazione pubblica con Massimiliano Ossini, noto volto RAI e autore del libro “Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita” (Rai Libri). Il volume racconta la straordinaria esperienza di una spedizione italo-pakistana tutta al femminile al K2, a settant’anni dalla storica scalata, trasformando l’impresa sportiva in un viaggio esistenziale.

Ossini, in dialogo con Valeria Brancato, giornalista e Presidente della Fondazione Taormina, ha guidato il pubblico in un’ora di riflessione profonda sul significato del limite e della sfida personale, sulla capacità di osservare sé stessi e il mondo, e sulla fragilità e la forza dell’essere umano. Un racconto che ha intrecciato cronaca e introspezione, natura e spirito, in un confronto coinvolgente con la platea.

La collaborazione tra Taobuk e il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione culturale e territoriale, promosso dal Gruppo Russotti Gestioni Hotel (RGH), che fa dei propri hotel luoghi aperti alla cultura, all’arte e all’accoglienza di eccellenza.

“Il successo di questa seconda collaborazione con Taobuk conferma la validità della nostra visione di ospitalità come esperienza culturale e di bellezza. Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare sul territorio eventi di alto valore che arricchiscono la comunità e il dialogo internazionale” ha commentato Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotel.

Situato in una posizione privilegiata sulla costa siciliana, a pochi chilometri da Taormina e dal vulcano Etna, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si distingue per l’attenzione ai dettagli, la qualità dei servizi e l’ospitalità mediterranea. Con le sue 296 camere, 11 sale meeting, due ristoranti di eccellenza affacciati sul mare – La Sciara e Panarea – e un’ampia gamma di spazi per eventi e relax, l’hotel è un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno all’insegna della cultura, del comfort e del fascino della Sicilia.

La sua filosofia, ispirata al concept “Simple Made Perfect”, si traduce in un’esperienza che valorizza la tradizione siciliana attraverso un’accoglienza calorosa, un racconto autentico del territorio e un’offerta personalizzata, pensata per trasformare ogni visita in un ricordo indelebile.