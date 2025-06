Emicrania, consulenze gratuite al Poliambulatorio di Ostia Antica

12 giugno 2025 a

La Asl Roma 3 aderisce all’Open Day dedicato all’emicrania promosso dalla Fondazione Onda ETS che si svolge giovedì 19 giugno, dalle 8.30 alle 13, presso il Poliambulatorio di Ostia Antica, in Via della Saline 2. Saranno offerte visite neurologiche e consulenze mediche e verrà distribuito materiale informativo dal personale dell’azienda. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico.

“L’incidenza anche sul nostro territorio è piuttosto alta e riguarda in prevalenza le donne, con una età media di 35 anni. Su circa mille pazienti presi in cura ex novo solo lo scorso anno, più del 60% è di sesso femminile, e il 50% soffre anche di altre patologie”, spiega Claudio Mostardini, neurologo e responsabile del Centro per la diagnosi e la cura delle cefalee e delle nevralgie facciali ASL Roma 3. “Individuare precocemente i sintomi consente di attivare in tempi rapidi il percorso diagnostico e terapeutico per affrontare la patologia e migliorare la qualità di vita di chi soffre. Le cure e i farmaci ci sono e sono disponibili anche nel nostro centro, dove peraltro abbiamo potenziato il servizio con visite in presenza o a distanza (che ha permesso di ridurre fortemente gli accessi al Centro Cefalee) per monitorare in tempo reale la situazione clinica dei pazienti e dove offriamo anche un percorso parallelo a quello dei medicinali grazie all’aiuto dei fisioterapisti in forza al CPO di Ostia”, conclude Mostardini.

“Il trattamento fisioterapico è in grado di avere un impatto importante nella riduzione dei sintomi e del dolore provocati dall’emicrania, in particolare in alcuni tipi di cefalee. Accompagnare la cura farmacologica a quella fisioterapica può aiutare il paziente nel gestire una malattia complessa come questa”, conclude Loredana Gigli, Dirigente delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione ASL Roma 3.

Le visite possono essere prenotate via mail scrivendo direttamente a [email protected]. In caso di esaurimento dei posti disponibili sarà possibile fissare lo stesso un appuntamento nei giorni successivi. Ulteriori informazioni sul centro cefalee della ASL Roma 3 sono disponibili sul sito aziendale.