Algòmera tra eccellenza e innovazione. Il terzo sigillo consecutivo ai “Le Fonti Awards”

In un panorama tecnologico in perenne e rapida evoluzione, la capacità di confermarsi ai vertici del proprio settore non è un risultato scontato, ma il frutto di una visione strategica chiara e di un’esecuzione impeccabile. È questo il caso di Algòmera , la software house italiana che per il terzo anno consecutivo è stata insignita del prestigioso premio Le Fonti Awards, un riconoscimento che ne attesta l’eccellenza nel campo dell’innovazione e della progettazione di software in cloud. Questo traguardo non rappresenta un punto d’arrivo, bensì una tappa significativa di un percorso di crescita costante, come sottolineato in una conversazione con i co-fondatori dell’azienda, la CEO Federica Spagnulo e il COO Francesco Buongiorno.

IL PREMIO

Il riconoscimento ottenuto da Le Fonti, community internazionale e indipendente di business innovation, è percepito dall'azienda non solo come un onore, ma come un chiaro indicatore della direzione intrapresa. Un segnale tangibile di una crescita che si manifesta nell'ampliamento progressivo della base clienti e in un'offerta di soluzioni che si distinguono per essere costantemente all'avanguardia. Al centro di questo successo, vi è un investimento strategico e mirato sull'intelligenza artificiale e sulla formazione continua delle risorse umane, elementi considerati abilitanti per garantire la massima qualità a chi si affida ad Algòmera per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di alto profilo. Alla domanda su quali siano gli elementi che hanno contribuito a questo consolidato successo, i vertici aziendali non hanno dubbi. Si tratta di un posizionamento distintivo sul mercato italiano, che vede Algòmera affermarsi come una delle principali software house specializzate nel "su misura". Una differenziazione netta rispetto alle migliaia di soluzioni standardizzate, che risponde a un'esigenza sempre più sentita da parte delle imprese: la ricerca di personalizzazione. Le aziende moderne, infatti, non si accontentano più di strumenti pronti all'uso, ma necessitano di piattaforme tecnologiche che si plasmino sui loro flussi di lavoro unici e non viceversa. Un'applicazione standard, per sua natura, non può adattarsi efficacemente alla specificità di ogni singola realtà aziendale.

LA MISSION

La filosofia di Algòmera si fonda su un approccio che si potrebbe definire "sartoriale". Con un portafoglio di oltre cinquecento progetti sviluppati, mantenere un livello di eccellenza costante rappresenta una sfida complessa. La chiave di volta risiede nello sviluppo in codice nativo. Ogni progetto è unico, scritto da zero, il che conferisce alle aziende una flessibilità senza pari. Non solo possono scegliere le funzionalità e i moduli di cui hanno bisogno in fase iniziale, ma hanno anche la garanzia di poter scalare la soluzione nel tempo, aggiungendo nuove caratteristiche in base all'evoluzione delle proprie necessità. Un aspetto fondamentale, inoltre, è la trasparenza e la proprietà del codice: il cliente è proprietario del software sin dall'inizio, libero da canoni di licenza o abbonamenti, con la facoltà di gestirlo, modificarlo e persino rivenderlo. Questa autonomia, unita alla creazione di partnership di valore, fa sì che i clienti scelgano di proseguire il loro percorso di evoluzione tecnologica con Algòmera. In merito ai piani di sviluppo futuri, la visione dell'azienda è chiara e ambiziosa, e poggia su due pilastri fondamentali: l'espansione del business e la crescita del team. Su questo secondo punto, interviene in particolare il COO Francesco Buongiorno, il quale delinea i profili professionali ricercati e le competenze ritenute cruciali. "Cerchiamo sviluppatori specializzati e professionisti in ambito UI/UX design che portino un valore aggiunto tangibile alle competenze già presenti in azienda," dichiara il Dott. Buongiorno. "Al di là delle competenze tecniche specifiche, che pure sono fondamentali, la skill più importante che ricerchiamo è una predisposizione intrinseca alla formazione continua e all'aggiornamento. Viviamo in un settore dove l'unica costante è il cambiamento, e la volontà di apprendere è il vero motore dell'innovazione." Un elemento che differenzia nettamente l'approccio di Algòmera è la meticolosa attenzione dedicata all'interfaccia e all'esperienza utente (UI/UX). "Siamo riconosciuti per la chiarezza e l'usabilità delle nostre piattaforme," prosegue Buongiorno. "Questo non è un dettaglio, ma un pilastro del nostro approccio sartoriale. Un'interfaccia semplice e intuitiva riduce drasticamente i tempi e i costi di formazione per il team del cliente. Si elimina l'attrito nell'adozione di un nuovo strumento, permettendo alle persone di concentrarsi sui compiti a maggior valore aggiunto e non sulla comprensione del software. Questo si traduce in un risparmio di tempo e budget misurabile."

IL RICONOSCIMENTO E IL FUTURO

A testimonianza della centralità delle persone nella cultura aziendale, Algòmera ha recentemente ottenuto, a marzo, la certificazione Great Place to Work. Questo riconoscimento, basato interamente su feedback anonimi e volontari dei dipendenti, valuta l'ambiente di lavoro secondo criteri di equità, fiducia, rispetto e opportunità di crescita. "Ricevere questa certificazione grazie al riscontro diretto del nostro team è per noi motivo di grande orgoglio," commenta il COO. "Conferma che chi lavora in Algòmera si sente parte di un ambiente che non solo favorisce la crescita professionale, ma garantisce anche un elevato livello di benessere. È un segnale potente che ci aiuta ad attrarre e trattenere i migliori talenti." Guardando oltre i confini nazionali, la CEO Federica Spagnulo delinea la strategia di internazionalizzazione, una fase naturale nell'evoluzione di un'azienda di successo. L'obiettivo è esportare il modello di business Algòmera all'estero, coniugando l'espansione con la salvaguardia dell'identità "artigianale" e dell'approccio centrato sul cliente che ne hanno decretato il successo. "L'espansione internazionale è un obiettivo strategico," afferma la Dott.ssa Spagnulo. "La sfida sarà crescere senza mai perdere di vista il valore fondamentale su cui Algòmera è nata: la capacità di ascoltare il cliente e di costruire soluzioni tecnologiche che siano uniche, come unico è ogni business. La nostra proposta di valore è il nostro punto di origine e la nostra bussola per il futuro. Manterremo questo focus centrale, supportando la crescita con l'inserimento di nuove risorse che condividano la nostra visione. È questa coerenza che, ne siamo convinti, continuerà a fare la differenza, in Italia come all'estero."

