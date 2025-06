Il Gruppo Silicondev di Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche Roma

05 giugno 2025 a

Il Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale che opera nel settore da oltre 40 anni grazie all'esperienza della famiglia Bianco oggi rappresentata da Stefano Bianco. Con il suo stabilimento a Guidonia (Roma) grazie al costante aggiornamento tecnologico Arti Grafiche Roma oggi rappresenta un centro e una risorsa strategica per qualsiasi tipo di prodotto editoriale.

"Sono orgoglioso di questa new entry. Grazie a questa acquisizione- afferma l'editore Stefano Valore- il Gruppo SiliconDev e l'agenzia di stampa nazionale Dire si rafforzano nel settore dell'editoria con un'offerta sempre più completa a disposizione dei nostri vecchi e nuovi abbonati e clienti. Con Arti Grafiche Roma potenzieremo anche la nostra casa editrice Magi, che da subito sarà in grado di offrire e stampare in proprio libri, riviste e organizzare eventi collegati alla loro pubblicazione. Il nostro settore è chiamato a rispondere a qualsiasi richiesta arrivi dagli operatori del mercato editoriale, offrendo loro soluzioni all'altezza delle sfide di oggi. Puntiamo a diventare un partner strategico anche per quanto riguarda strumenti e prodotti innovativi per rafforzare immagine e brand aziendale. L'unione fa la forza e sono sicuro che grazie agli oltre 40 anni di esperienza nel settore di Arti Grafiche Roma i risultati saranno certamente positivi".