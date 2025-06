Dall'ingegneria al self publishing, Andrea Lezzi sogna un'editoria indipendente. Ecco come...

Luca Rossignoli 05 giugno 2025 a

Andrea Lezzi non è un editore tradizionale. Ingegnere di formazione, con un passato nel settore tecnologico e una significativa esperienza internazionale, ha portato una ventata di innovazione nel panorama dell'editoria indipendente, applicando principi analitici e strategici al self publishing su Amazon. Con un approccio che sfrutta algoritmi e dati per massimizzare la visibilità diventando in questo settore uno dei pionieri in Italia.

"Amazon non è solo una libreria, ma un potente algoritmo", afferma Lezzi - che vuole trasformare il modo di approcciare alla vendita di libri online. Secondo Lezzi, il successo di un libro non dipende esclusivamente dalla sua qualità letteraria ma anche da una solida strategia di marketing ben precisa, oltre alla qualità dello scritto.

Sono, insomma, elementi fondamentali per garantire che un libro non solo raggiunga il suo pubblico, ma anche che mantenga una presenza stabile e visibile nel vasto mare di titoli disponibili su Amazon. Lezzi vuole creare un'editoria indipendente e rendere accessibili le tecniche che possono trasformare un semplice manoscritto in un bestseller.

"L'editoria sta evolvendo e il self publishing è solo la punta dell'iceberg. Le potenzialità di personalizzazione e interazione diretta con i lettori che gli algoritmi offrono, possono significare una rivoluzione non solo nella vendita ma anche nella creazione dei libri," riflette Lezzi. "Attraverso l'utilizzo consapevole delle piattaforme digitali, gli autori possono ottenere una libertà mai vista prima, accedendo direttamente ai loro lettori senza gli intermediari tradizionali," conclude Lezzi.