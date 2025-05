Vasto, si riuniscono gli esperti per salvare le imprese: grande successo

Francesco Fredella 30 maggio 2025 a

Si è aperto con un’intensa partecipazione e un altissimo profilo scientifico il convegno internazionale “MEET – Mediterraneo, Europa, Eurasia per la Transizione”, ospitato nella splendida cornice di Palazzo d’Avalos a Vasto. L’evento, che vede la presenza di oltre 80 relatori provenienti da Italia ed Europa, rappresenta un momento di straordinario confronto sui temi della giustizia, dell’economia e del diritto, con particolare attenzione all’evoluzione normativa in materia di crisi d’impresa.

Un’iniziativa promossa dal Tribunale di Vasto

Determinante l’impegno del presidente del Tribunale di Vasto, dott. Michele Monteleone, e della prof.ssa Stefania Pacchi, coordinatrice scientifica del convegno, che hanno fortemente voluto portare questo prestigioso appuntamento a Vasto, dimostrando come anche nei territori decentrati possa svilupparsi un dibattito giuridico di alto livello, capace di attrarre giuristi, magistrati, avvocati e accademici di caratura internazionale.

Il primo panel: le nuove coordinate della crisi fiscale

Nel primo panel di venerdì 29 maggio, si sono registrati due interventi di particolare rilievo.

Il prof. Giulio Andreani, editorialista del Sole 24 Ore e tra i massimi esperti italiani in materia tributaria, ha evidenziato come l’introduzione del “cramdown” e del “contro-cramdown” abbia modificato radicalmente il concetto di meritevolezza nelle procedure di definizione agevolata. Secondo Andreani, con la previsione di limiti oggettivi – come l’eccessivo indebitamento verso l’erario o la reiterazione di condotte di insolvenza – è la legge stessa a determinare l’accesso o meno ai benefici, privando la meritevolezza di qualsiasi margine discrezionale.

Il prof. Ezio Stellato, ordinario di Diritto tributario, ha invece acceso i riflettori sulle gravi disomogeneità territoriali nell’applicazione della transazione fiscale. In regioni come Molise e Puglia, ha spiegato, tale strumento viene spesso disatteso, con conseguente paralisi delle imprese in crisi. Stellato ha inoltre sottolineato la necessità di pieno coinvolgimento degli enti locali nelle trattative, affinché la presenza di tributi comunali o regionali non diventi un ostacolo insormontabile nei percorsi di ristrutturazione che coinvolgono più creditori.

Vasto diventa centro propulsivo del dibattito giuridico nazionale

L’evento ha confermato sin dalle prime battute la sua importanza, affermandosi come un laboratorio di idee e proposte concrete per il futuro del sistema economico e giuridico italiano. Vasto, grazie alla visione delle sue istituzioni giudiziarie e accademiche, si è trasformata in un punto di riferimento per la riflessione sul risanamento delle imprese, ponendosi al centro del dibattito nazionale e internazionale sulla transizione economico-giuridica del Paese.