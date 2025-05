Marketing Turistico, Solco lancia un corso di formazione gratuito

16 maggio 2025 a

Dare una risposta concreta alla problematica della disoccupazione. Concorrere allo sviluppo di competenze in un settore dove l'impiego di nuove figure professionali è altamente richiesto come quello del turismo. Sono questi, infatti, gli obiettivi del corso gratuito promosso da Solco srl che lancia per Giugno 2025 un percorso formativo volto all'avviamento al lavoro che si rivolge, in particolare, ai giovani o adulti disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati nel Lazio. Il corso, si colloca nell'ambito del Progetto "Confluenze", finanziato dalla Regione Lazio e Fse+21-27, realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo (EBTL) con l'obiettivo specifico di "Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati" e per mezzo di un'azione mirata al collocamento lavorativo.

Un team di docenti ed esperti accompagnerà i partecipanti in un ciclo intensivo di lezioni (di 140 ore in aula), fornendo loro gli strumenti essenziali per entrare con sicurezza nel mondo del marketing turistico, esplorandone i diversi aspetti. Dalla teoria alla pratica. Il corso, nello specifico, prevede anche 120 ore di stage curriculare e il rilascio di un attestato di partecipazione. Gli iscritti potranno usufruire di una indennità di partecipazione per un importo pari a 430 Euro. Grande attenzione è riservata alle human skills, con un supporto mirato alla stesura e al perfezionamemto del curriculum vitae nonchè alla preparazione ai colloqui presso aziende qualificate.

Le iscrizioni sono aperte a tutti ed accessibili entro il 3 giugno dall'indirizzo: [email protected]. Le informazioni sono disponibili sulla piattaforma: https://agenzialavoro.solcosrl.it/corsi-confluenze/ I requisiti di partecipazione seguono le politiche promosse dalla Regione Lazio e dall'Unione Europea. Politiche che puntano al sostegno alla formazione, all’acquisizione e all’aggiornamento di competenze come leva di sviluppo per il Paese e strumento di cooperazione. Il corso, è infatti accessibile anche ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un'attività lavorativa in Italia. Giovani o adulti di ambosessi, disoccupati o in stato di non occupazione, gli interessati devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale di livello EQF 4.

“Si tratta di una valida opportunità per entrare in una realtà lavorativa che richiede skills trasversali”, dichiara Simonetta Cannetti, Vicepresidente di Solco srl. "Progetti di questo tipo si sono dimostrati utili agli utenti in passato per entrare nel mondo del lavoro e rimettersi in gioco. Spesso, dopo lo stage le aziende coinvolte hanno manifestato la volontà di instaurare un rapporto lavorativo con gli allievi che avevano formato all’interno della loro realtà”, spiega Rosangela Di Vizia, Responsabile del progetto Confluenze per Solco. “Si tratta di formazione pratica e intensiva e a volte, di opportunità di inserimento”, conclude Virginia Ceccacci, HR Training Specialist di Solco. Tra le numerose aziende che hanno aderito e che daranno agli utenti la possibilità di effettuare un'immersione propedeutica al mondo lavoro presso agenzie e uffici di competenza distribuiti nel territorio laziale, le aziende aderenti all’Ebtl. Una rete umana e professionale concorre a dare ai giovani e non solo un contributo per la costruzione e il miglioramento del proprio futuro.