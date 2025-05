Costiera Yacht presenta CY39, uno yacht mediterraneo innovative by tradition, al Salone Nautico di Venezia 2025

Luca Rossignoli 13 maggio 2025 a

Costiera Yacht (costierayacht.com) è una nuova azienda italiana che realizza imbarcazioni a motore con un tocco artigianale e stile sartoriale. Fondata nel 2024 da Luciano Savelli e Giorgio Santello, giovani imprenditori con già una notevole esperienza nel settore, Costiera Yacht ha i suoi cantieri a Fano (PU), nelle Marche e incarna i valori del Made in Italy, per proporre esperienze uniche in mare. Al Salone Nautico di Venezia 2025 (29 maggio - 2 giugno) presenta il progetto della sua prima imbarcazione, CY39.

Si tratta di una barca sorprendente. E’ immatricolabile come natante, ovvero un’imbarcazione da diporto con palesi vantaggi di gestione, ma con una lunghezza fuori tutto di 12 metri ed una larghezza di 3.4 metri. E’ destinata a chi vuole il massimo della funzionalità e dello stile ed ogni dettaglio è realizzato con cura maniacale. CY39 risponde senz'altro al motto di Costiera Yacht, Innovative by tradition, innovativi per tradizione.

«CY39 nasce linee che tutti conosciamo, quelle delle tradizionali imbarcazioni mediterranee», spiegano Luciano Savelli, 39 anni, da sempre imprenditore nel settore, che in Costiera Yacht si occupa della costruzione e della parte commerciale e Giorgio Santello, 37 anni, da 12 anni nel settore, che segue la parte progettuale e gestionale. Marketing e comunicazione sono invece affidati a Francesco Andrisani (Kontakt Agency), in collaborazione con Mattia Farruggia.

«La modernità di CY39 non risiede solo nell’aggiungere piccoli tocchi di design, bensì nella globalità del progetto», continuano Savelli e Santello. «Lo scafo, ad esempio, è di stampo classico. Ha forme tonde, chiglia centrale arretrata ed una poppa poco profonda che dona caratteristiche di sicurezza e dolcezza durante la navigazione».

E' poi decisamente caratteristico il disegno del pozzetto di questa imbarcazione: si apre sul mare, con panche in linea lunghe quasi 3 metri ed una generosa plancetta di poppa, che si sviluppa per una lunghezza di quasi 4 metri. Lo scafo e la coperta si caratterizzano per avere ampie vetrate con un design da mega yacht, che hanno un duplice scopo: dare carattere all’esterno ed illuminare con luce naturale gli interni.

Gli interni di CY39 sono peculiari, ricordano lo stile dei loft contemporanei con un design fresco e molto personale. I designer di Costiera Yacht hanno scelto un open space luminoso ed arioso anch'esso sorprendente. Dal pozzetto, tramite un’ampia porta finestra, si accede al salone in cui spicca un divano in linea dal design moderno.

Ecco poi la cucina a murata ed il letto ad estrema prua, studiati per massimizzare la convivialità senza interrompere il flow del design. I materiali utilizzati e le finiture sono di prima scelta: legni con essenze differenziate, ecopelli, carta da parati nautica e tessuti di prima fattura, riassumendo lo stile del cantiere Costiera Yacht.

«La barca è stata pensata per un pubblico appassionato del design classico ma che abbia una tendenza all’innovazione», continuano Savelli e Santello. «CY39 è dedicata a chi è esigente e vuol vivere a stretto contatto con il mare, assorbire il calore del sole ed apprezzare, dalle ampie finestrature, gli spettacoli che può offrire. E' una barca che si può vivere tutto l’anno, che rende al massimo nel periodo dalla primavera all’autunno, quando in quelle belle giornate di calma si esce il giorno dopo una tempesta e si trova il mare cristallino, il cielo pulito, l'aria frizzante…».

«La mia storia nasce da una passione autentica per il mare. Già la prima volta che sono uscito in barca, ho capito che non avrei mai più potuto allontanarmi da questo mondo», spiega Luciano Savelli. «Con Giorgio Santello e Costiera Yacht stiamo realizzando imbarcazioni che rispecchiano davvero i sogni e le esigenze di chi ama il mare, senza compromessi sulla qualità». «Con Luciano e Costiera Yacht abbiamo colto un’occasione dettata da un’esigenza», risponde Giorgio Santello. «Quella di completare le nostre personalità offrendo un prodotto che ci rappresenti e che crediamo rappresenti un nuovo modo vivere il mare. Con stile, innovazione e tradizione».

https://costierayacht.com/