Andrea Ruggieri a La Zanzara: “Basta guerra alle slot”

Nel corso della puntata de La Zanzara su Radio24, il giornalista Andrea Ruggieri ha criticato duramente l’impostazione sul tema del gioco pubblico, nel contesto della riforma attualmente coordinata dal Viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Il conduttore Giuseppe Cruciani apre il dibattito chiedendo: “Perché questo governo è così proibizionista?”. Ruggieri non risparmia le parole: “E te ne dico un’altra: stanno riordinando il gioco legale e anche lì, alcuni continuano la guerra alle slot. Io mi sono rotto i cog***ni. Con l’incasso delle slot, che sono del tutto innocue, i baristi si pagano l’affitto.”

David Parenzo solleva il tema della ludopatia, ma Ruggieri replica con un paragone netto: “Se fai l’equivalenza gioco uguale ludopatia, è come dire che il vino è uguale all’alcolismo. Non puoi vietare tutto ciò che è attinente al vino perché c’è chi ne abusa.” Il giornalista sottolinea poi il valore economico del settore: “Il gioco legale vale 100 mila posti di lavoro, contrasta il gioco illegale, paga più tasse del gioco online, e ora il governo vuole spostare tutto sull’online, che è più insicuro per chi gioca e paga meno all’erario.” Parenzo concorda su questo punto: “In effetti, sull’online c’è meno controllo e tracciabilità.” E Ruggieri incalza: “Infatti, dove scommettevano i calciatori? Nei bar con le slot che danno lavoro, oppure online?”. Una presa di posizione chiara che riaccende il confronto su uno dei temi politico-economico più controversi.