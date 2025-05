“Alberto Sordi Family Award 2025”, a Roma la consegna dei premi. Riconoscimento anche per il direttore Cerno

09 maggio 2025 a

Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per l''Alberto Sordi Family Award 2025', il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore, e organizzato alla Casa del Cinema di Roma. Ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dell'imprenditoria che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso.

Una edizione, quella di quest'anno che ha coinciso con la fumata bianca in Vaticano e l'annuncio del nome del nuovo Papa tanto da aver fatto esclamare: "Nel giorno del Premio Alberto Sordi a San Pietro hanno annunciato ‘Un americano a Roma'". Affollato il red carpet di 5 metri dove, oltre a tanti personaggi dello spettacolo hanno sfilato anche 40 giovani content creator e influencer. I saluti istituzionali e un ricordo su Alberto Sordi sono stati fatti da Fabrizio Santori, vice presidente della Commissione Roma Capitale e da Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura della Camera. L’evento - che ha avuto i patrocini del Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio e della Regione Lazio - si è tenuto in una sala gremita e si è aperto sulle note di 'O rugido do leao' che Piero Piccioni scrisse per il film 'Finché c’è guerra c’è speranza'.

Questi i premiati nelle varie categorie: Fioretta Mari (Cinema), alla quale è stato consegnato il riconoscimento dal Ceo del Gruppo alberghiero Rhc - Radisson Collection Palazzo Montemartini Giuseppe Marchese; Tommaso Cerno (Informazione - quotidiani); Davide Maria Desario (Informazione - agenzie di stampa) premiato dalla conduttrice radiofonica e attivista per i diritti degli animali Daniela Martani; Maurizio Mattioli (Cinema) premiato dal fotografo delle star Alessandro Canestrelli, figlio del direttore della fotografia di decine di film dell’Alberto nazionale:, il presidente e amministratore delegato di Piquadro, Marco Palmieri (Eccellenze d’Italia) consegnato dal maestro orafo Massimo Palombo.

Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento anche il presidente e fondatore di NaturaSì Fabio Brescacin premiato dal presidente Fipe Roma e vice presidente nazionale Sergio Paolantoni; Maurizio Battista (Comicità) premiato dalla presidente della Fondazione Artemisia e di Artemia Lab Mariastella Giorlandino; la direttrice dell’Offerta Estero Rai - Rai Italia Maria Rita Grieco premiata dall’attore Massimiliano Varrese; l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi (Comunicazione); il vicedirettore Approfondimenti Rai Giovanni Alibrandi (Informazione televisiva) premiato dal produttore cinematografico Massimiliano Filippini; l’influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio (Social network) premiato dal fondatore e presidente di Assoinfluencer Jacopo Ierussi; l’inviato storico del programma 'Striscia la Notizia' Jimmy Ghione (Inchieste televisive) premiato dall’attrice, influencer e Miss Europe 2019 Giulia Ragazzini.

L''Alberto Sordi Family Award 2025' è andato anche All’amministratore delegato di Bfc Media - Forbes Nicola Formichella (Multimedialità) consegnato dalla direttrice marketing di Rinaldi 1957 Valentina Ursic; al direttore del settimanale 'Vero' Nicola Santini (Informazione - periodici) premiato dalla direttrice di Roma Videoclip Francesca Piggianelli.