Cento anni di Petti a Tuttofood 2025

Un secolo di eccellenza nel segno del pomodoro toscano: Petti si conferma il simbolo del gusto e della qualità della materia prima nella regione. Dal 5 all'8 maggio – allo stand K13 di Italian Food al PAD. 4 – innovazione, gusto e imperdibili show-cooking firmati dalla content creator @Frafoodlove

02 maggio 2025 a

a

a

Dal 5 all’8 maggio Italian Food S.p.A. e il marchio Petti tornano protagonisti alla decima edizione di Tuttofood 2025, la Fiera globale del settore agroalimentare, con i loro prodotti più amati e un ricco programma di show-cooking aperti al pubblico.

Un’edizione speciale, che coincide con un traguardo importante per l’azienda: i 100 anni di storia Petti, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità, con una visione da sempre orientata all’innovazione e alla valorizzazione della materia prima.

Per celebrare il suo secolo di storia, Italian Food accoglierà i visitatori della Fiera presso il suo spazio espositivo localizzato allo stand K13 del Padiglione 4: uno spazio pensato per raccontare il suo percorso fatto di tradizione familiare, innovazione e passione per la materia prima, di cui la linea premium di conserve di pomodoro Petti, lanciata nel 2013, è divenuta nel tempo un’importante e rappresentativa testimonianza.

Con le sue oltre 40 referenze, la linea di conserve di pomodoro di alta qualità a marchio Petti, realizzata presso lo stabilimento di Venturina Terme (LI), è infatti frutto di un attento processo produttivo che combina tradizione e innovazione. I prodotti, realizzati con pomodoro toscano – riconoscibile per il suo colore rosso vivo e per il suo gusto dolce, conferitogli dal territorio ricco di sali minerali in cui viene coltivato – si distinguono per una lavorazione a bassa temperatura: un esclusivo processo produttivo che richiama il metodo classico delle conserve fatte in casa e consente di preservare al meglio le caratteristiche del pomodoro fresco come appena raccolto.

In primo piano in questa nuova partecipazione di Petti a Tuttofood sarà anche il lancio della nuova Passata ai 6 Pomodori “La Completa”, ideata proprio per celebrare l’anniversario dei 100 anni e già premiata come Eletto Prodotto dell’Anno 2025. Un prodotto innovativo e rappresentativo dell’intera Penisola, realizzato grazie alla selezione rigorosa e alla trasformazione dei migliori pomodori coltivati nelle sei regioni italiane più iconiche per tradizione conserviera: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Ma, per Petti, Tuttofood non è solo uno spazio espositivo, ma anche un’opportunità per coinvolgere il pubblico in appassionanti appuntamenti all’insegna del gusto: ogni giorno, tra il 5 e il 7 maggio, lo stand di Italian Food sarà infatti animato da imperdibili show-cooking firmati dalla content creator Francesca Gambacorta, nota sui social come @frafoodlove.

Con tre appuntamenti al giorno, Francesca porterà in scena la sua personale visione della cucina italiana, tra rivisitazioni creative e ingredienti autentici. Qui i visitatori potranno assistere dal vivo alla preparazione di piatti saporiti e degustare ricette realizzate con i prodotti della linea Petti, in un perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

Gli show-cooking sono in programma ogni giorno alle ore 11.00, alle 13.30 e alle 15.30.

Tra le ricette protagoniste – a rotazione in un viaggio nel gusto che unisce semplicità e raffinatezza – la parmigianina di melanzane in versione monoporzione, i rigatoni all’amatriciana con fondente al pecorino romano DOP, i risoni con puttanesca di baccalà, la pappa al pomodoro con crumble di pane profumato alle erbette e gli strozzapreti con crema di ricotta, pinoli, basilico e salsa di pomodoro.