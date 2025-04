I cinque personaggi da tenere d'occhio nel 2025: ecco di chi si tratta

Anton Giulio Grande 30 aprile 2025 a

ANTON GIULIO GRANDE

Lo stilista Anton Giulio Grande e’ presente da oltre venticinque anni nel panorama dell’alta moda italiana. Originario di Lamezia Terme, lascia a soli 17 anni la sua città per trasferirsi a Firenze, dove frequenta il Polimoda e successivamente il Fashion Institute of Technology a New York. A soli 23 anni fonda la sua omonima etichetta ed inizia a sfilare in tutto il mondo, partendo dalla Capitale con la prestigiosa sfilata a Piazza di Spagna, Donna sotto le Stelle, e ricevendo enormi consensi da parte della critica e del pubblico per i suoi abiti, che da sempre sono all’insegna della sensualità, dell’eleganza, della ricchezza di ricami, della teatralità e del lusso. Ha vestito le donne più belle del mondo del jet set, della tv e del cinema. Amante dell’arte e letteratura a 360 gradi i suoi abiti sono un tripudio di emozioni che hanno calcato i red carpet più’ famosi del mondo, copertine e molto spesso sono diventate opere d’arte in musei. In oltre venticinque anni di carriera le sue creazioni sono state ammirate nelle Fashion Week nazionali ed internazionali e recentemente nella Milano Fashion Week in cui è presente già da diverse edizioni. Lo stilista ha ricevuto numerosi premi per lo stile, l’originalità, la preziosità dei suoi abiti e dei riferimenti culturali che rappresentano grazie alla qualità dei suoi capi, espressione pura di Made in Italy nel mondo e di cura maniacale dei dettagli, creazioni interamente realizzate a mano in laboratori italiani. Grande e’ docente di moda e arte in diverse università italiane e la sua couture spesso e’ stata oggetto di tesi di laurea. Attualmente e’ Presidente della Calabria Film Commission, la Fondazione che si occupa di promuovere il territorio attraverso il cinema e la tv, con attenzione alla cultura e a una buova narrazione della Regione. Anton Giulio Grande e’ stato recentemente insignito del Premio a Parole Aperte, l’evento dell’Anno Santo, presso il Vaticano per il suo operato non solo nel campo della moda, ma anche come Presidente della Calabria Film Commission. Il fashion designer, inoltre, è stato recentemente insignito membro del Consiglio di Dipartimento interuniversitario di beni culturali, architettonici, paesaggistici, ambientali, turistici del Consorzio Universitario Humanitas.

ANDREA BERTONI

Selezionato tra i 100 manager di Forbes è al vertice della Davis & Morgan, banca d’affari specializzata nell’acquisito e nella gestione di distressed asset, oggi è uno dei player più importanti del comparto NPL italiano. Tra i soci della sua banca d’affari figurano gli Oetker, nota famiglia tedesca proprietaria tra le altre cose della marmellata Hero. Operazioni rilevanti cha ha fatto sono il turnaround dell’’attico di Gucci in San Babila e la vendita a del Vecchio del bagno Franco Mare, oggi Vesta Beach. In entrambe le situazioni partendo dall’acquisto, dalle banche dei crediti inesigibili ha effettuato il rilancio delle attività. Lavoro certamente difficile ma appassionante. All’interno del suo gruppo industriale figurano altresì società immobiliari come la Bertoni Costruzioni e fintech. In particolare la sua più recente creazione è la App asset finding @assetfinding che sfruttando l’intelligenza artificiale e un algoritmo proprietario consente a chiunque di comprare e vendere crediti NPL. Una vera rivoluzione che permette a tutti anche ai non addetti ai lavori di investire in sicurezza in questa nuova e redditizia asset class. Ama la moda il fashion ed è molto seguito sui socia con circa 1.3 milioni di followers nel sua IG @andreabertonireal. Sempre presente alle sfilate di Milano e Parigi oltre che ai principali eventi.

ALDO CORBO

Aldo Corbo, fondatore del centro dentale CORBO, è nato in Sicilia in un paese della provincia di Agrigento. Correva l’anno 2006 quando, all’epoca, Bersani fece la legge della liberazione: dicendo ai dentisti “siete cari”? Facciamo entrare gli imprenditori che, aprendo una società e nominando un odontoiatra come direttore sanitario, potevano aprire una clinica. Fu l’era in cui i dentisti chiamati Tuttologi non ebbero più tanti pazienti che si rivolgevano. Aldo dice che molti centri vendevano un impianto completo di dente a cifre irragionevoli, quindi erano costretti ad andare in cliniche estere. Fu qui che l’imprenditore siciliano colse l’occasione, tra i primi in assoluto in tutta Italia, a ridurre i costi aprendo un laboratorio con macchinari per la produzione di denti e concludendo direttamente accordi diretti con fornitori, evitando intermediari, creando un flusso di pazienti da tutto il mondo, arrivati in Sicilia, dove l’imprenditore è presente con la sede centrale. Aldo Corbo, nell’ultimo anno, ha creato partnership con nuovi centri in tutta Italia, principalmente nelle maggiori città d’Italia, costruendo posti di lavoro e aumentando la richiesta notevole dei suoi pazienti.

DOMENICO FERRARO

Domenico Ferraro sin dalla nascita, l’alta orologeria ha rappresentato più di una semplice passione: è stata una vocazione. Nel 2010 nasce D. & E. Luxury Watches, un’azienda dedicata alla vendita e alla valorizzazione degli orologi di prestigio. Grazie alla dedizione e alla continua ricerca dell’eccellenza, nel 2017 l’attività si espande con l’apertura di un laboratorio di assistenza, consolidando ulteriormente la qualità del servizio offerto.

Uno degli impegni fondamentali dell’azienda è sempre stato combattere la contraffazione, una sfida cruciale nel settore dell’orologeria di lusso. L’autenticità e l’integrità sono valori imprescindibili, che hanno permesso di guadagnare la fiducia di collezionisti e appassionati. Oggi, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, la D. & E. Luxury Watches sta realizzando una nuova sede di 500 mq, con un laboratorio interno di 400 mq, destinato a diventare uno dei laboratori privati più grandi d’Europa. Con questa espansione, l’azienda arriverà a contare più di 20 dipendenti specializzati, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di eccellenza nel settore. Situata in Campania, questa nuova realtà sarà un punto di riferimento per l’alta orologeria, continuando a unire tradizione, innovazione e professionalità.

PAOLO BONETTI

E’ il visionario della consulenza integrata. Classe 1985, Paolo Bonetti è un ingegnere, imprenditore e innovatore con una visione chiara: trasformare il digitale in un motore di crescita concreto per le aziende. Grazie a un approccio che unisce strategia, comunicazione, tecnologia e performance, ha creato un ecosistema di soluzioni integrate per semplificare la vita delle imprese e massimizzare i risultati.

Bonetti è cresciuto in un ambiente dove arte e business s’intrecciano. Poi sviluppa una prospettiva unica sin da giovane. Sua madre, pittrice, gli trasmette la sensibilità creativa, mentre suo padre, consulente e imprenditore, gli insegna i valori dell’efficienza aziendale. Anche la sorella segna il suo percorso, fondando un’agenzia pubblicitaria di successo a cui lui contribuisce specializzandosi nel digitale. Negli anni fonda e co-fonda diverse aziende che operano in sinergia, permettendo ai clienti di avere un unico referente per tutto il loro percorso digitale, dalla strategia alla produzione. Oltre 100 talenti digital a comporre un puzzle di skill unico. Fanno riferimento a lui: Hybrid Digital Consultancy (hybrid.one), l’orchestratore di tutte le società del gruppo nell’area della consulenza digital con skill interne di classe internazionale negli ambiti di strategia, digital ADV, performance marketing e business intelligence. E poi: Akuna Matata (akuna-matata.com), agenzia nazionale fondata da sua sorella Daniela nel 2001, con cui lavora a stretto contatto sui progetti di comunicazione integrata. Ma anche: Becreatives (becreatives.com), di cui è socio fondatore, si occupa di sviluppo tecnologico, creando soluzioni tecnologiche proprietarie e fornendo consulenza altamente specializzata al mercato. Ed anche Chupito (chupito.it), di cui è socio fondatore, specializzata nella produzione di video social ad alto potenziale virale, con un focus sui contenuti di edutainment. Uno dei suoi gioielli, si chiama Meeting Hub (meeting-hub.net), piattaforma di cui è socio, leader nella ricerca di location per eventi, semplificando il processo organizzativo per aziende e privati. Infine c’è Slesh (slesh.it), società di cui è socio fondatore, impegnata nell’innovazione del settore degli eventi con soluzioni cashless basate su tecnologia NFC, portando la digitalizzazione nei festival e nell’entertainment.