BKFC Italy incanta Firenze: ospiti e match epici. Rico trionfa, Bicchi onora il ring

28 aprile 2025 a

a

a

Firenze sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la Promozione fondata da David Feldman, ha infiammato Palazzo Wanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e curiosi, consolidando Firenze come la nuova capitale europea degli sport da combattimento.

Con una card stellare che ha mantenuto il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, la serata ha rappresentato un successo totale per la città ospitante. Gli hotel e i ristoranti di Firenze hanno fatto registrare il pienone, con una presenza straordinaria di visitatori internazionali, confermando l’impatto positivo che manifestazioni di questo calibro possono avere sul turismo e sull’economia del Paese.

Tra i match più emozionanti della serata senza dubbio la sfida tra Rico Franco e Jimmy Sweeney. I due guerrieri hanno dato vita a cinque round leggendari, dimostrando tecnica, cuore e resilienza, in un duello destinato a rimanere negli annali della BKFC. Alla fine è stato Rico a trionfare, ma l'incontro ha lasciato il pubblico in estasi e già si parla con entusiasmo di una possibile rivincita, sempre in Italia, nei prossimi mesi.

Grande attenzione anche per il main event che ha visto il campione del mondo Chris Camozzi difendere con successo il titolo dei pesi massimi leggeri contro l'italiano Andrea Bicchi. Nonostante la sconfitta, Bicchi ha conquistato il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori per il coraggio, la determinazione e la passione dimostrati. Salire sul ring contro un campione degli sport da combattimento come Camozzi è stato di per sé un traguardo straordinario, e per l'atleta fiorentino questa sfida rappresenta solo l'inizio di una carriera ancora tutta da scrivere.

"Il successo di BKFC Italy è andato oltre ogni aspettativa", ha dichiarato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italy. "Un evento unico in Italia ed un successo senza precedenti per gli sport da combattimento, semplicemente Sold out! Vedere le persone felici mi rende un uomo felice, e sabato sera nell’arena ho visto 4.000 persone travolte dall’entusiasmo".

E che si trattasse di un evento dal respiro internazionale lo testimonia la presenza a bordo ring di stelle come Andy Ruiz Jr, il campione del mondo dei pesi massimi di boxe che ha fatto un’importante dichiarazione: “Sto diventando matto solo a guardare, amo la boxe ma se i soldi sono quelli giusti mi tolgo i quanti e salgo su quel ring!”, e ancora Oleksandr Usyk, leggenda vivente del pugilato che ha commentato con una sola parola “Wow”, l'ex calciatore Alessandro Del Piero, che ha dichiarato “Non avrei mai pensato di vedere qualcosa di così adrenalinico, questi sono matti, ma mi piace moltissimo!”, e poi Joseph Parker, Alessandro Borghi, Amauri, Marek Jankulosky, Julio Cesar, Peter Aerts, Jerome Le Banner, Alessio Sakara, Giorgio Petrosyan e moltissime altre celebrità italiane e internazionali.

"In tanti dubitavano per le mie scelte in riferimento a questo primo evento, la città, il periodo e soprattutto per la scelta degli atleti”, ha proseguito Rapisarda, “Ed io amo dimostrare con i fatti di avere ragione, soprattutto in riferimento ai fighter italiani che hanno fatto emozionare il pubblico dimostrando senza dubbi, che noi italiani possiamo essere protagonisti nel BKFC", e conclude Rapisarda,

"Ringrazio gli italiani che hanno assistito a questo primo evento, il mio Team, il Comune di Firenze e tutti i fighter, torneremo presto, il mio sogno sarebbe far combattere i gladiatori nel loro tempio, e sto già lavorando per un prossimo evento in autunno all'Arena di Verona. La visione c'è ed ora sono determinato a farla diventare realtà".

L'organizzazione impeccabile, il livello tecnico degli atleti e l’atmosfera elettrizzante hanno reso il BKFC 73, un evento memorabile, non solo per gli appassionati di sport da combattimento ma per tutta Firenze e per tutto il mondo. La città, da sempre legata alla tradizione del Calcio Storico Fiorentino, ha dimostrato ancora una volta di essere terra di guerrieri moderni, capace di coniugare storia, cultura e spettacolo sportivo.

Con il successo di questa edizione, si aprono nuovi scenari per il futuro del Bare Knuckle Fighting in Italia. I piani per un prossimo evento sono già in cantiere, e se la risposta del pubblico sarà ancora una volta così entusiastica, Firenze potrebbe diventare tappa fissa nel calendario mondiale BKFC. L'autenticità, il coraggio e la spettacolarità sono valori sempre più ricercati nello sport, BKFC Italy ha saputo proporre un prodotto unico e coinvolgente, capace di emozionare ed entusiasmare. Sabato sera, Firenze non ha solo ospitato un evento: ha scritto una pagina di storia dello sport italiano.