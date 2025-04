Pasqua tra arte, mare e famiglia: Roma in testa per arrivi in treno

17 aprile 2025 a

a

a

Pasqua in treno: è questo lo scenario che emerge dai dati diffusi da Trainline, la principale piattaforma europea per la prenotazione di viaggi in treno, che ha tracciato le principali direttrici del traffico pasquale lungo la rete dell’Alta Velocità italiana. In questo mosaico di partenze e ritorni, Roma conferma il suo ruolo di snodo chiave del sistema ferroviario nazionale: non solo una meta ambita, ma anche un punto di partenza strategico per chi sceglie di trascorrere il lungo weekend tra arte, cultura e ricongiungimenti familiari.

Secondo i dati raccolti tra il 18 e il 21 aprile 2025, la Capitale ha registrato un significativo aumento del traffico in entrata, con picchi notevoli da La Spezia (+139%), Napoli (+59%), Genova (+57%) e Verona (+51%). Anche sul fronte delle partenze i movimenti sono stati intensi: i romani si sono diretti principalmente verso Verona (+109%), Genova (+102%), Venezia (+49%) e Bologna (+31%), spinti dal desiderio di una fuga primaverile e dalla crescente comodità del treno rispetto ad altri mezzi di trasporto.

Primavera su rotaie: tra natura, cultura e famiglia

Il trend è chiaro: in questa Pasqua gli italiani hanno scelto di viaggiare in treno per raggiungere il mare, la campagna, ma anche le città d’arte. Un mix di relax, scoperta e ritorno alle origini. Dalla Capitale, molti si sono diretti verso destinazioni legate alla natura, come Genova e la Riviera Ligure, o verso città storiche come Verona, simbolo del patrimonio UNESCO. Anche Roma è stata raggiunta da chi ha scelto le vacanze pasquali per un pellegrinaggio culturale nella Città Eterna, tra musei, chiese e passeggiate nei quartieri storici.

Napoli, altro importante snodo ferroviario, ha accolto numerosi viaggiatori da Venezia (+369%), Reggio Emilia (+130%) e Milano (+111%), confermandosi ponte tra Nord e Sud. In questo scenario, il treno si conferma il mezzo ideale: permette di attraversare l’Italia in poche ore, abbattendo i costi e, soprattutto, l’impatto ambientale.

Il treno come scelta consapevole: sostenibilità e tecnologia in crescita

Sempre più italiani compiono scelte di viaggio consapevoli. Secondo un sondaggio SWG per Trainline, il 46% dei viaggiatori considera l’impatto ambientale nella pianificazione dei propri spostamenti, e più della metà sceglie il treno proprio per la sua sostenibilità. I numeri parlano chiaro: solo nel 2024, i viaggi in treno prenotati tramite Trainline hanno permesso di risparmiare oltre 1 milione di tonnellate di CO₂—l’equivalente di 538.000 auto in meno sulle strade per un anno.

L’espansione dell’offerta ferroviaria, con l’ingresso di nuovi operatori, ha reso i biglietti più accessibili e l’esperienza di viaggio più comoda e flessibile. La liberalizzazione del mercato si traduce oggi in una maggiore possibilità di scelta per gli utenti e in una sana concorrenza sui servizi e sulle tariffe. Questo contesto ha reso la Pasqua 2025 un banco di prova importante per comprendere i trend che si consolideranno nei ponti di aprile e maggio.

Per analizzare più a fondo questi trend, abbiamo raccolto le riflessioni di Andrea Saviane, Country Manager Italy per Trainline.

I dati mostrano un boom di viaggi in treno durante la Pasqua, con Roma al centro delle principali tratte. Cosa ci dice questo sull’evoluzione della mobilità in Italia?

“Questi dati confermano una tendenza strutturale: il treno è sempre più percepito come il mezzo di trasporto più efficiente per spostarsi nel nostro Paese, soprattutto nei periodi festivi. Roma resta uno snodo cruciale, sia per chi arriva da ogni parte d’Italia, sia per chi parte alla scoperta di nuove mete. La facilità di connessione, la velocità e l’ampliamento dell’offerta rendono il treno la prima scelta per molti italiani.”

Negli ultimi anni c’è stata una trasformazione nelle abitudini di viaggio, anche grazie alla digitalizzazione. Come sta cambiando il modo in cui gli italiani prenotano e vivono il viaggio in treno?

“La digitalizzazione ha senz’altro semplificato l’esperienza di viaggio. Oggi si può pianificare e prenotare un viaggio con pochi clic, tramite app o siti web. L’accesso immediato ai biglietti fa risparmiare tempo e consente modifiche anche all’ultimo momento. Inoltre, ci impegniamo a offrire un’esperienza sempre più fluida e confortevole, con soluzioni integrate come aggiornamenti in tempo reale, notifiche su eventuali disservizi e la possibilità di confrontare e combinare opzioni di diversi operatori. L’obiettivo è fare del treno il mezzo di trasporto preferito per ogni tipo di viaggio.”