Il futuro del retail tra innovazione e responsabilità: Sisal celebra i suoi 80 anni insieme alla rete di ricevitori

16 aprile 2025 a

a

a

Roma, 16 aprile 2025 – Si è svolto oggi, nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, l’evento che Sisal ha voluto dedicare alla propria rete di ricevitori, oltre 36.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Un’occasione speciale per riconoscere il ruolo fondamentale che i punti vendita hanno avuto nella crescita dell’azienda, contribuendo in modo determinante a consolidare la presenza di Sisal in Italia e a portare l’innovazione direttamente ai consumatori.

L’incontro si inserisce nel programma delle celebrazioni per gli 80 anni dalla fondazione di Sisal, nata nel 1945 in un’Italia che usciva dal secondo conflitto mondiale con un forte desiderio di rinascita e di futuro. Fin dalle sue origini, Sisal è stata portatrice di innovazione e responsabilità sociale, contribuendo all’evoluzione delle abitudini degli italiani e accompagnando, con il proprio operato, importanti trasformazioni del Paese. Durante l’evento, ampio spazio è stato dedicato alla riflessione sulle sfide del retail del futuro, in un contesto sempre più orientato alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla tutela della legalità. Un’evoluzione in cui i punti vendita continueranno a svolgere un ruolo chiave, come presidio di fiducia e come interpreti di un’esperienza di gioco sicura, moderna e legale.

“Celebrare gli 80 anni di Sisal è per noi motivo di grande orgoglio. Un percorso iniziato nel 1945, che ci ha visti crescere insieme al Paese, accompagnando l’evoluzione della società e dei consumatori con responsabilità e innovazione, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro”, ha dichiarato Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal. “Condividiamo questo importante traguardo con i nostri ricevitori, che ci hanno permesso di creare un legame solido e autentico con i consumatori. In questi anni abbiamo continuato a costruire un modello di business sempre più sostenibile, digitale e inclusivo, affermandoci nel contempo come esempio di eccellenza italiana anche all’estero”.