Anquap: i dirigenti scolastici sono i nuovi hikikomori della pubblica amministrazione

L'Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (Anquap) ha organizzato un dibattito a Roma sul tema del Codice dei Contratti pubblici, dopo il recente correttivo, e con specifico riferimento alla condizione di stazioni appaltanti delle IISS. Le oltre 7mila scuole sul territorio nazionale, sono piccole stazioni appaltanti che non riescono ad ottenere la qualificazione e si trovano in difficoltà, per quel che riguarda le visite guidate, i viaggi di istruzione, le concessioni dei distributori automatici e dei bar interni alle stesse.

Il Presidente di Anquap, Giorgio Germani, ha introdotto il dibattito sul “Codice dei Contratti pubblici e successivo correttivo: semplificazioni, criticità e deroghe per le scuole”. A rafforzare le sue parole la vicepresidente Anquap, Alfonsina Montefusco, che ha posto l’accento sul fatto che le scuole oggi siano costrette a lavorare verso il basso, senza la possibilità di applicare le norme europee con serenità.

Il Presidente della V sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, ha sottolineato l’urgenza di un intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito per richiedere un parere univoco del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura di Stato riguardo ai viaggi di istruzione: “La scuola non è un’istituzione, è l’Istituzione. All’estero gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale, mentre in Italia spesso sono dimenticati”.

Tre le criticità messe in evidenza, ad esempio, le lunghe tempistiche e i meccanismi complessi previsti dal Codice degli Appalti, che non si adattano alle esigenze dinamiche delle scuole, che spesso pianificano i viaggi durante l’anno scolastico. Non certo di secondaria importanza, l’inclusione degli studenti con disabilità, che spesso richiede attenzioni specifiche, difficilmente considerate dagli USR, così come le esigenze alimentari dei singoli studenti.

Per il Vicepresidente Marco Santini “Oggi i dirigenti scolastici sono i nuovi hikikomori della PA, non riescono più a uscire dalle scuole per la mole di lavoro che ogni giorno devono svolgere”.

Hanno partecipato al dibattito anche Augusto Curti, Erica Mazzetti e Agostino Santillo, membri dell’VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Mazzetti, Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia ha auspicato l’intervento del Ministro Salvini in aula per ascoltare le proposte sul tema scuola e correggere ciò che è andato storto nei correttivi.

A conclusione dell’incontro Germani ha dichiarato: “Le scuole all’interno della pubblica amministrazione avrebbero bisogno di dotazioni economiche e di personale di qualità. Bisognerebbe che per ogni singola amministrazione ci fossero taglie adatte e non lo stesso vestito per corporature diverse”.