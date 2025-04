Rigenerazione urbana, ABB E-mobility sceglie iDEA Group per il nuovo polo industriale

11 aprile 2025 a

Compie un anno l’Hub Logistico realizzato da iDEA Group per ABB Emobility a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. L’intervento ha res8tuito funzionalità e valore a un’area industriale dismessa, trasformandola in un centro produIvo e logis8co d’eccellenza per la filiera della mobilità eleKrica. Il progeKo, sviluppato tra il 2020 e il 2024, ha previsto l’acquisizione e la riconversione di oltre 65.000 mq complessivi, con la realizzazione – in due fasi – di uno stabilimento produUvo da 17.200 mq (consegnato nel 2022) e di un Hub LogisGco da 15.300 mq (consegnato nell’aprile 2024). Entrambi gli asset sono sta8 progeKa8 nel rispeKo dei più al8 standard di sostenibilità ambientale, secondo i criteri LEED GOLD, riconosciu8 a livello internazionale per le costruzioni ecocompa8bili.

Una riqualificazione ad alto impaOo per la comunità Il sito, situato in una zona che versava in stato di avanzato degrado, rappresenta oggi un esempio concreto di rigenerazione urbana a matrice industriale. Oltre a riaIvare il tessuto economico del Valdarno, l’intervento ha messo a disposizione di ABB E-mobility – tra i principali player globali nel campo delle soluzioni di ricarica eleKrica – un’infrastruKura moderna, efficiente e strategicamente posizionata lungo l’asse autostradale A1 e nel cuore del corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Tecnologia integrata e standard internazionali TuI gli edifici del complesso sono dota8 di impianG e sistemi evoluG, progeKa8 per garan8re alte prestazioni energe8che e sicurezza opera8va. Tra ques8: Sistemi fotovoltaici installa8 sia sulle coperture degli edifici che sulle pensiline auto (potenza complessiva ca. 600kW); Riscaldamento e climaGzzazione integrali per tuI gli ambien8; ImpianG anGncendio conformi agli standard NFPA (per il produIvo) ed FM Global DS 8-9 con sprinkler ad alte prestazioni (per il logis8co), dimensiona8 per stoccaggi fino a 15,2 metri.; Sistemi per il ricambio del 100% dell’aria primaria, a garanzia di qualità ambientale indoor.; BMS (Building Management System) per il controllo e l’oImizzazione dei consumi.; Illuminazione a LED con sistema DALI, per una ges8one intelligente ed efficiente dell’energia; PunG di ricarica per veicoli eleOrici, a conferma dell’impegno verso la mobilità sostenibile.

Con questo intervento, iDEA Group ha operato in qualità di Developer, General Contractor EPC e Asset Manager, gestendo l’intero processo dalla acquisizione delle aree, alla progeKazione con ges8one dell’iter permessi fino alla consegna finale e collaudo, confermandosi realtà di riferimento nello sviluppo immobiliare di asset light industrial e logis8ci Il CEO di IDEA GROUP RiccioI Graniglia in occasione del primo anniversario commenta così l’importante anniversario: “Questo progeKo rappresenta un esempio concreto del nostro approccio integrato allo sviluppo immobiliare: par8amo dall’ascolto delle esigenze del cliente, per arrivare alla creazione di asset moderni, sostenibili e perfeKamente inseri8 nel territorio. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla rinascita di quest’area, meKendo a disposizione di ABB Emobility un’infrastruKura che ad un anno della sua consegna si conferma all’altezza delle sue ambizioni industriali. Ringraziamo ABB E-Mobility per l’opportunità e per l’oImo lavoro faKo insieme".