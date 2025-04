World of dance Rome 2025: la decima edizione dell'evento di danza urbana più atteso dell'anno

04 aprile 2025 a

L’appuntamento per tutti gli appassionati della danza urbana è fissato per il 25, 26 e 27 aprile 2025, con tre giornate all’insegna di spettacolo, competizione e formazione. E' il World of dance Rome 2025, uno degli eventi di danza urbana più prestigiosi a livello internazionale. La danza urbana, o street dance, è un insieme di stili di danza che si sono sviluppati nelle strade e in altri spazi pubblici. È considerata parte della cultura hip-hop e funk. Organizzato da 292 Events con la direzione artistica di Andrea Alemanno, rappresenta un punto di riferimento per la scena della street dance sia in Italia che in Europa. Sarà Ostia il teatro dell'evento che il 25 aprile metterà in scena un esclusivo workshop con i giurati presso il Molinari Art Center di Roma, mentre il 26 e 27 aprile il Palapellicone ospiterà la competizione coreografica, con ballerini e crew provenienti da tutta Europa e pronti a sfidarsi per conquistare un posto alle World of Dance Finals di Los Angeles, in programma dal 14 al 21 luglio 2025. A valutare le esibizioni ci sarà una giuria internazionale di altissimo livello, composta da Shaun Evaristo, Marlee Hightower, Alberto Blanco, Senna Amarnis e Flaminia Genoese. Inoltre, saranno presenti anche giudici italiani per le altre categorie in gara: Mark Magsino, John Erik Dela Cruz, Jesus Guia e Dalila Frassanito. Oltre alle categorie classiche per soli, duo, trio, quattro e crew, ci saranno due categorie speciali dedicate alla comunità K-Pop nella giornata del 26 aprile, e una battle freestyle organizzata da Kulturart Italy per la giornata del 27 aprile. L’edizione 2025 segna un traguardo storico per il World of Dance Rome, che celebra il decimo anniversario con un’edizione straordinaria. A rendere ancora più speciale questa edizione saranno le esibizioni di ospiti d’eccezione, che si alterneranno sul prestigioso palco del World of Dance Italy, offrendo al pubblico momenti di pura magia e ispirazione.