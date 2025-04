A Roma dal 14 al 16 aprile Impatta Disrupt, il Festival Italiano dell'Innovability

02 aprile 2025 a

Le Nazioni Unite hanno voluto istituire la Giornata Mondiale dell’Innovazione il 21 aprile, esattamente un giorno prima del Giorno della Terra e sei giorni dopo la nascita di Leonardo Da Vinci. Dunque un giorno che ha in sé un DNA italiano, e che dal 2018 promuove l’innovazione nel mondo quale strumento necessario a raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. A celebrarla in Italia la stessa organizzazione della Giornata Mondiale della Terra, Earth Day Italia, ideatrice del Think Tank Impatta, in stretta collaborazione con Entopan fondatrice del grande progetto italiano sull’innovability Harmonic Innovation Group. Per l’ottava Giornata Mondiale dell’Innovazione sarà organizzato a Roma IMPATTA DISRUPT il Festival italiano dell’Innovability – Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile – che si terrà alla Casa del Cinema dal 14 al 16 aprile con alcuni dei più importanti decisori politici, economici e finanziari del Paese, chiamati al confronto su un tema decisivo: “Come liberare l’enorme potenziale innovativo italiano per diventare protagonisti delle grandi transizioni in atto?”.

Ricchissimo il programma della tre giorni che vedrà alternarsi sul palco i protagonisti dell’innovazione italiana sui temi chiave dello sviluppo sostenibile. I principali argomenti trattati saranno: Tecnologia; Ambiente; Sanità; Agroalimentare; Finanza; e Territori. Prevista, tra molte altre, la presenza dei Ministri Adolfo Urso – Imprese e made in Italy – Gilberto Pichetto Fratin – Ambiente e sicurezza energetica – Francesco Lollobrigida – Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – dei Sottosegretari Marcello Gemmato – Salute – e Lucia Albano – Economia e Finanza – nonché dei sindaci Roberto Gualtieri - Roma Capitale – e Gaetano Manfredi – Napoli – accompagnati da quella del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Rilevante la partecipazione di figure di spicco delle più importanti istituzioni finanziarie tra le quali: Gelsomina Vigliotti, Banca Europea per gli Investimenti; Ferruccio Ferranti, Medio Credito Centrale; Gabriele Fava e Valeria Vittimberga, INPS; Andrea Montanino e Agostino Scornajenchi, Gruppo CDP. Importante rappresentanza di organismi internazionali come la FAO – con Maurizio Martina – e l’Unione per il Mediterraneo – con Grammenos Mastrojeni. Significativa la partecipazione di alcune tra le più importanti organizzazioni scientifiche tra le quali: ISS – Rocco Bellantone – ISPRA – Stefano Laporta e Maria Siclari – CREA – Fabio Vitale e Chiara Zaganelli – CIRA – Antonio Blandini – ASI – Alessandro Coletta, Giorgio Licciardi e Silvia Mari – CNR – Sabrina Presto; come anche quella degli enti locali che hanno sostenuto con forza la manifestazione e in Comunicato Stampa particolare della Regione Lazio – Giancarlo Righini – e della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e Francesco Nazzaro.

Ma in realtà esplorando il programma – disponibile su www.festivalimpatta.it – si scopre che sono tantissime le figure di spicco coinvolte in questa importante riflessione nazionale sull’Innovability sostenuta da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, INPS, ACI, Gruppo New Changer, Gruppo Ferraro, CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Environmental Defense Fund Europe, Acquaponic Design, CyberSA, Fondo Pensione Fon.Te, ANFIMA, Consorzio RICREA, Cattolica – Gruppo Generali, Ceo4Life.

“L’Italia è un Paese straordinario – ha dichiarato Pierluigi Sassi presidente di Earth Day Italia e del Think Tank Impatta – il cui ingegno creativo è riconosciuto da sempre in tutto il mondo. Molte delle nostre innovazioni sono alla base dell’incredibile sviluppo tecnologico che caratterizza questa fase. Il nostro Paese deve concentrarsi molto di più su questa enorme ricchezza, perché l’Italia ha la cultura e il potenziale creativo per essere leader mondiale dell’Innovability e per dare vita a quel Rinascimento Verde al quale la storia ci chiama con sempre maggiore urgenza!” “Abbiamo bisogno di costruire nuove morfologie di futuro, incardinate nella sapienza delle antiche ontologie – ha dichiarato Francesco Cicione presidente di Entopan. Abbiamo bisogno di sanare la frattura tra verità dell’essere e verità dei fini. Abbiamo bisogno di riscoprirci “fratelli tutti”, custodi e non proprietari del creato. Abbiamo bisogno di una tecnologia giusta ed amica dell’Umano. Abbiamo bisogno di dare un nuovo cuore al futuro. Questa è vera “innovazione armonica”