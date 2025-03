Fondazione Einaudi dona al Vittoriale la riproduzione della lettera di d'Annunzio a Malagodi

28 marzo 2025 a

Roma, 28 marzo 2025 - Il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha donato a Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli italiani - casa museo tra le più visitate al mondo, dove è conservato l’archivio di Gabriele d’Annunzio - la riproduzione di un importante reperto storico: la lettera che il Vate scrisse l’8 dicembre 1917 a Olindo Malagodi trasmettendogli l’originale del “Messaggio agli italiani delle Repubbliche Latine”.

Malagodi pubblicò il manoscritto sul giornale da lui diretto, La Tribuna, il successivo 10 dicembre. “La ringrazio di avermi dato l’occasione di scriverlo (il Messaggio, ndr); e sono lieto di offrire alla mia vecchia Tribuna la facoltà di stamparlo in Italia”, si legge nel testo della lettera.

Il “Messaggio agli italiani delle Repubbliche Latine” costituiva un appello rivolto ai connazionali lontani dalla patria che D’Annunzio voleva motivare affinché si mobilitassero per reagire alla recente disfatta di Caporetto, sostenendo anche idealmente la resistenza sulla nuova linea del fronte “Nell’Italia viva, nel corpo e nell’anima di quell’Italia bella dove siete nati, dove avete sofferto, dove avete sempre sperato di ritornare. Ora non potete più indugiarvi a sognare il dolce ritorno, il ‘ritorno di miele’, no. La necessità imperiosa del ritorno in armi sta sopra ciascuno di voi valido”, è scritto nel Messaggio. L’originale del “Messaggio agli italiani delle Repubbliche Latine” è conservato nell’archivio di Giovanni Malagodi, custodito dalla Fondazione Luigi Einaudi.