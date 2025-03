Aeroitalia e il suo ceo Gaetano Intrieri premiati ai PATWA International Travel Awards 2025 di Berlino

Intrieri: “Premiato il lavoro e la competenza del team”

Berlino, 5 marzo 2025 - La Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) ha assegnato il prestigioso riconoscimento "Best Airline - Regional (Italy)" alla compagnia aerea Aeroitalia e il "PATWA Gold Award - Excellence in Aviation Leadership (Europe)" al suo CEO, Gaetano Intrieri. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Berlino, nell’ambito dell’ITB Berlin, il più importante evento internazionale dedicato al turismo, che riunisce leader del settore, ministri del turismo, dirigenti di compagnie aeree, hotel, agenzie di viaggio e aeroporti da tutto il mondo.

I premi, insigniti per la prima volta a una compagnia aerea italiana, rappresentano un significativo tributo alla leadership strategica di Gaetano Intrieri e al ruolo di Aeroitalia, che si è affermata come un punto di riferimento nel settore del turismo e dell'ospitalità.



“E’ stata una bella sorpresa e un importante riconoscimento per l’aviazione italiana, nota negli ultimi tempi per questioni poche virtuose, oggi protagonista a Berlino grazie all’importante lavoro svolto dal team di Aeroitalia che si sta distinguendo per visione, passione e competenza. Siamo orgogliosi di questo sorprendente risultato che sottolinea l’eccellenza di cui è capace il nostro Paese. Stiamo cercando di interpretare le esigenze dei tempi e contribuire con un forte impegno allo sviluppo del turismo e della mobilità nazionale e internazionale”, ha dichiarato Intrieri.

Il PATWA International Travel Award è uno dei premi più ambiti nel settore del turismo. “Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la connettività aerea, supportando la crescita del turismo italiano e delle destinazioni servite da Aeroitalia. Questo premio è uno stimolo ulteriore per migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e offrire sempre maggiori servizi, consolidando la nostra presenza nel mercato italiano e prepararci per la crescita internazionale dei prossimi anni” ha dichiarato il Chief Commercial Officer Massimo Di Perna.