Edilsocialnetwork B-CAD, la fiera per connettere aziende, studi tecnici e PA

25 febbraio 2025 a

a

a

Quella del prossimo settembre sarà la quinta edizione di Edilsocialnetwork B-CAD, la più importante fiera pensata per connettere aziende e studi tecnici di progettazione ingegneria, buyer, business developer e pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. L'appuntamento è dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Roma Convention Centre La Nuvola firmato da Massimiliano Fuksas. La kermesse, presentata oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy,si ripropone dopo il grande successo dell’edizione 2024, dove sono stati registrati oltre 30000 visitatori e 400 espositori, pronta a consolidare il suo ruolo di riferimento per il mondo dell’edilizia, architettura e design a livello globale. B-CAD, Manifestazione Fieristica Internazionale certificata ISFCERT ACCREDIA, ha ridefinito il concetto stesso di fiera: il suo format innovativo è progettato per stimolare sinergie lavorative, networking e collaborazioni, mettendo insieme non solo aziende produttrici ma anche studi tecnici di progettisti, ingegneri e architetti.

Ma uno dei punti di forza sarà senza dubbio il fitto programma di workshop, convegni e tavole rotonde che affronteranno i temi più attuali che afferiscono ai mondi interconnessi delle costruzioni, dell’architettura e del design. Tra questi l’edilizia sostenibile, i progetti finanziabili attraverso il PNRR, le Case Green, la Digitalizzazione nell'edilizia, l’AI e i possibili nuovi scenari in chiave progettuale, il Design come strumento di innovazione, la Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, Bioarchitettura, strumenti per la Conversione ecologica e la rigenerazione del territorio, il Terzo Settore e le infrastrutture ad alta efficienza, i materiali e gli impianti, climatizzazione e clima e molti altri che animeranno un vero e proprio palinsesto in via di composizione e a cui prenderanno parte i più autorevoli speaker di ogni settore. Parallelamente, come da tradizione per B-CAD, una ricchissima offerta formativa che darà accesso alle relative certificazioni, disponibile per tutti i visitatori. Ciascun espositore avrà l'opportunità di presentare il proprio brand e di offrire sessioni pratiche e informative, garantendo il rilascio di crediti formativi e certificazioni, grazie ad accordi che la fiera ha stipulato con gli ordini nazionali ed enti internazionali di accreditamento. Il tutto per aggiornarsi e crescere professionalmente, esplorando nuove conoscenze e competenze. Ultimo, ma non in ordine di importanza il capitolo relativo alle opportunità internazionali. Grazie ai suoi eventi satellite negli Emirati Arabi, in Cina e negli Stati Uniti, B-CAD porterà a Roma buyer esteri e delegazioni da tutto il mondo garantendo una porta d’accesso e un supporto concreto all'internazionalizzazione delle aziende.