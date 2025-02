Hairstyling: scopriamo le principali tendenze del 2025

21 febbraio 2025 a

Le nuove tendenze per capelli 2025 sono un concentrato di stile e libertà: un inno alla naturalezza e all'espressione più autentica di sé, in un'estetica che celebra la semplicità e l'esaltazione del capello naturale. Lisci, ricci o mossi, biondi, rossi o castani, le scelte di hairstyling per i prossimi mesi saranno all'insegna dell'unicità. Un'eleganza essenziale che si riflette sia nei tagli lunghi sia in quelli corti, con l'intento di catturare la bellezza individuale e valorizzarla con stile e raffinatezza.



Dal lungo al corto, i tagli naturali che stanno bene a tutti



In una corrente che punta all'essenzialità, grandi protagonisti dell'hairstyling 2025 saranno i tagli a effetto naturale. Leggere e quasi impalpabili, ove presenti, le scalature si inseriscono tra ciuffi, sfrangiature e forme non troppo geometriche, con il solo scopo di dare un movimento impercettibile e dall'effetto anti-monotonia. È così che, nell'hairstyling da donna, se i capelli lunghi riscoprono la bellezza delle chiome morbide e al naturale, i capelli corti si mostrano con scalature quasi accennate che, più che sorprendere con l'effetto shock, puntano a valorizzare i lineamenti del viso.

Le nuove tendenze premiano soprattutto i pixie cut, in particolare quelli con tagli d'ispirazione classica, ma dallo styling sapientemente spettinato. Immancabili anche i caschetti, meglio se accompagnati da lievi sfrangiature lungo i contorni, che eliminano i tagli troppo netti e il classico effetto eccessivamente uniforme. Le nuove proposte di hairstyling fanno inoltre spazio ai tagli medi, poco al di sopra o al di sotto delle spalle, anche in questo caso valorizzati da ciuffi liberi, scalature impercettibili e un'asciugatura volutamente disordinata.

Ma anche i capelli lunghi rifuggono dagli styling troppo definiti: il vecchio effetto ondulato lascia spazio alle onde spontanee, con messe in piega appena accennate e a tutta lunghezza che seguono il movimento naturale dei capelli. Per l'hairstyling da uomo resta invece confermata la frangia lunga, versatile e perfetta per qualunque taglio, da portare con onde spettinate o con ricci naturali. Anche nella nuova stagione il mullet continua a imporsi tra le scelte di stile, ancora una volta da sfoggiare con un effetto morbido e accuratamente destrutturato. Tra le novità, spicca invece il ritorno degli indimenticabili anni '90, con la riscoperta dei ciuffi sul davanti ispirati agli iconici look dei ragazzi di Beverly Hills 90210.



L'importanza di esaltare la chioma naturale



Forte di una serie di tendenze che puntano soprattutto a dare risalto alla chioma nella sua essenzialità, nell'hairstyle 2025 a distinguersi è soprattutto il capello naturale. Al centro di questa tendenza, la cura del capello, così che la bellezza del taglio possa risplendere a casa così come in salone. Ma come far risaltare i capelli naturali, senza andare dal parrucchiere? La risposta risiede nel benessere, nonché sulla scelta dei trattamenti giusti. Naturalmente, rimane fondamentale, anche a casa, adottare un approccio professionale, così da favorire una cura del capello attenta e consapevole: si tratta di risultati che passano per una rigorosa selezione dei prodotti, ma soprattutto per una hair routine personalizzata.

Una hair routine che deve iniziare innanzitutto con uno shampoo adatto al proprio capello, nonché dall'applicazione di un balsamo e di una maschera idratante. Un prodotto a base di oli ed elementi anti crespo può restituire infatti uno stylist bello e naturale, eliminando l'antiestetico effetto frizz che fa la differenza fra un taglio sciatto e un taglio "sapientemente disordinato". Infine, nella scelta dei trattamenti, è essenziale puntare anche su quei prodotti che possano prendersi cura del cuoio capelluto, dal cui benessere, è fondamentale ricordarlo, dipendono la salute e la bellezza dell'intera chioma. Per disporre di un’ampia possibilità di scelta per le specifiche necessità dei propri capelli, è possibile rivolgersi a realtà di riferimento del settore come Hair Gallery , e-commerce specializzato leader in Italia nella vendita online di prodotti professionali per la cura dei capelli, con oltre 10.000 proposte in catalogo.



Colore: dai castani ai rossi, alla riscoperta dei biondi più caldi



Nelle nuove tendenze dell'hairstyling, anche il colore lavora per sottrazione. Tutte le nuance, dai tiepidi castani ai biondi più vivaci, passando per i rossi, sono studiate per essere quanto più possibili vicine al naturale, in una scala di sfumature che, tra colpi di luce e riflessanti, sono pensate per armonizzarsi con la carnagione. È la moda che segue l'individuo e non viceversa, inaugurando un'era in cui la vera tendenza è soprattutto sentirsi bene con sé stessi. In linea con questo mood, le nuove tendenze prendono le distanze dal biondo freddo degli scorsi anni, per fare spazio al ritorno dei biondi caldi, inaugurando un raffinato mélange in cui le radici rimangono più vicine possibile al colore naturale, mentre le lunghezze si arricchiscono di sfumature accuratamente studiate per armonizzarsi con l'incarnato.

C'è poi la riscoperta del castano, perfetto nelle nuance più naturali, ma all'occorrenza valorizzato anche da sfumature più calde o luminose. Ma un'altra grande tendenza è quella del rosso, un colore che si distingue per la sua capacità di esaltare qualunque sottotono, sia nelle tonalità più fredde sia in quelle più calde. Unico vezzo di questa stagione, il rosso borgogna, da utilizzare per esaltare la profondità delle capigliature più castane con un riflesso fuori dagli schemi.