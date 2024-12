Intelligenza artificiale, accordo triennale tra AI4I e Zest s.p.a.

30 dicembre 2024 a

Promuovere l’innovazione nell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di startup a supporto della competitività del sistema industriale italiano. È questo l'obiettivo dell'accordo di collaborazione triennale siglato tra AI4I, l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, e Zest S.p.A, principale operatore early-stage in Italia, con oltre 250 startup in portafoglio.

Il cuore della partnership strategica consiste nella creazione di un ecosistema collaborativo che favorisca la crescita di startup emergenti nei settori strategici legati all’intelligenza artificiale. Per raggiungere questo obiettivo, saranno messe in atto diverse azioni. In primo luogo, le sinergie tra i programmi di accelerazione permetteranno alle startup accelerate da Magic Mind, il programma di Zest dedicato all’IA, di sfruttare il know-how tecnologico e le risorse messe a disposizione da AI4I. Inoltre, si prevede una stretta collaborazione su progetti concreti, che porterà allo sviluppo di soluzioni personalizzate in grado di rispondere alle specifiche esigenze di PMI e partner industriali. Infine, sarà creata una rete di opportunità per facilitare il networking, con incontri tra investitori, ricercatori e aziende, sia a livello nazionale che locale, per favorire visibilità e nuove collaborazioni.

La collaborazione sarà rafforzata dal prossimo lancio del System User Knowledge (SUK) di AI4I, una piattaforma progettata per fornire competenze e servizi su misura per l’intero ciclo di vita delle soluzioni IA.

“Questa partnership - afferma Fabio Pammolli, presidente AI4I - rappresenta un tassello importante della strategia del nostro Istituto, che mira da un lato a sviluppare soluzioni basate sull'Ai e su modelli computazionali da innestare nel sistema produttivo italiano, dall’altro ad agevolare la costituzione e il consolidamento di un ecosistema, nel quale domanda e offerta di queste tecnologie possano incontrarsi sinergicamente. Questi risultati saranno possibili anche grazie all’infrastruttura di supercalcolo che stiamo realizzando e alle competenze delle unità di ricerca e sviluppo che si andranno a costituire nei prossimi mesi”.

“Siamo orgogliosi - commenta Marco Gay, presidente esecutivo Zest - di essere tra i primi partner della Fondazione Nazionale AI4Industry a siglare un accordo strategico pluriennale per la crescita dell’ecosistema delle startup che operano nel mondo Intelligenza Artificiale del nostro Paese. Siamo convinti che questa partnership possa accelerare la sinergia tra imprese e startup e la sperimentazione industriale delle innovazioni basate sull’AI. Già oggi il 25% del nostro portafoglio di oltre 250 startup è rappresentato da imprese tecnologiche ad alto potenziale che operano sulla frontiera dell’intelligenza artificiale e solo nel 2024 sono entrate nel nostro dealflow proprietario oltre 1.100 nuove startup AI. La nostra ambizione - conclude Gay - è quella di essere il principale abilitatore di questa rivoluzione industriale per i talenti e per il nostro sistema produttivo, anche attraverso i nostri programmi di accelerazione, open innovation e corporate venturing, che possono generare ulteriore valore grazie alla partnership con AI4Industry”.