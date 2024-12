Gruppo BIG, Ecosistema Italia e Mobilità, fine anno record: 5.000 contratti e Gorlero nel team

20 dicembre 2024 a

a

a

Il Gruppo BIG insieme alle consociate Ecosistema Italia e Mobilità raggiungono un traguardo significativo nel settore del delivery, della logistica e del trasporto, con una previsione di crescita di fatturato in linea con le ambiziose previsioni approvate in sede di budget. Oltre 5.000 contratti nel 2024 ed un forte incremento sui veicoli allestiti. Questo risultato straordinario testimonia la crescente domanda di servizi di mobilità efficiente e l’impegno costante dell’azienda nel soddisfare le esigenze del mercato. Inoltre la partnership con Ford Trucks Italia e con Lamberet S.p.a ha consolidato ulteriormente la strategia aziendale e arricchito l’offerta commerciale, confermando la leadership del Gruppo nell’operare come ecosistema di prodotti e servizi.

Il Gruppo insieme ad Ecosistema Italia e Mobilità è in continua evoluzione, ha sviluppato una strategia innovativa che combina tecnologia avanzata, sostenibilità e un servizio clienti di eccellenza. “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita del settore, offrendo soluzioni innovative e veloci che rispondano alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione”, dichiara Marco Cicini, Presidente Gruppo BIG. “Per consolidare questa crescita costante e strategica dell’azienda sono entusiasta di dare il benvenuto a Edoardo Gorlero nella nostra squadra. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno cruciali per il piano di sviluppo che ci siamo prefissati e valorizzerà ancora di più una squadra di manager eterogenea e di alto profilo. Questo ci permetterà di espandere le nostre operazioni e affrontare le sfide del mercato in continua evoluzione”, conclude Marco Cicini.

Edoardo Gorlero, classe 1973, ha maturato un’esperienza di 25 anni nel settore dei servizi finanziari e del noleggio, ricoprendo con responsabilità crescenti ruoli apicali e strategici sia in multinazionali (Volvo Financial Services, Paccar Financial Italia) che in grandi aziende italiane come VRent di cui è stato CEO da giugno 2017. La sua expertise è da sempre stata incentrata sulla gestione delle risorse finanziarie, l'analisi dei mercati e la pianificazione strategica, competenze che saranno fondamentali per supportare la continua crescita del Gruppo BIG e delle consociate.

Edoardo Gorlero ha commentato: "Sono molto felice di entrare a far parte di questo Gruppo, che ammiro per il suo impegno su innovazione, centralità del cliente e soluzioni di mobilità efficaci. Questa nuova avventura rappresenta per me un’opportunità straordinaria per contribuire alla crescita di un’azienda così dinamica e far parte di un gruppo già affiatato e performante. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per affrontare le sfide che ci attendono e per lavorare insieme a un team di professionisti straordinari. Insieme possiamo continuare a costruire un futuro brillante e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi."