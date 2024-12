GoBeyond: la piattaforma di Sisal che supporta le startup che vogliono innovare responsabilmente

Un programma che si struttura su tre pilastri: Call for Ideas, Academy e Community

L’ecosistema delle startup italiane, lo scorso anno, ha mostrato una buona resilienza nonostante un calo generale degli investimenti a livello globale. Con un totale di 1,13 miliardi di euro raccolti, le imprese hi-tech italiane hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi e prosperare in un contesto economico incerto. La cifra, inferiore rispetto agli 1,86 miliardi di euro del 2022, conferma la solidità dell’ambiente innovativo per le aziende nel nostro Paese, ma anche la necessità di continuare a spingere i programmi per farlo crescere e sviluppare. Soprattutto in una fase economica che appare in rallentamento.

Anche sulla base di questi presupposti sono nati importanti programmi come GoBeyond di Sisal. Un progetto ideato nel 2014 per incoraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e per premiare le startup con un impatto positivo sulla comunità e il territorio. Nel corso degli anni si è sviluppato e ampliato con l’obiettivo di offrire un supporto continuo all’ecosistema delle startup trasformandosi in una piattaforma d’innovazione che si basa su tre pilastri strategici: La Call for Ideas, con oltre 2000 startup che hanno partecipato alle 8 edizioni; l’Academy, che mira a formare i futuri innovatori e la Community che connette persone ed esperienze legate al mondo dell’innovazione. GoBeyond è diventato un vero e proprio ecosistema d’innovazione capace di coinvolgere non solo gli startupper, ma anche tutte quelle realtà che vogliono sostenere l’innovazione che può andare lontano, creando una società più inclusiva, digitale e sostenibile.

La Call for ideas

Supporta le idee imprenditoriali che vogliono innovare responsabilmente. Giunta quest’anno all’ottava edizione, la startup competition di GoBeyond si è chiusa il 30 settembre e ha ricevuto le candidature di 460 startup, il 42% delle quali a leadership femminile (dato rilevante se si considera che in Italia siamo al 13%). La startup vincitrice dell’edizione 2024, è Smush Materials, startup che si propone di affrontare l'inquinamento da plastica monouso (SUP) proponendo un materiale 100% naturale e circolare, creato tramite un processo di fermentazione del micelio. Smush riceverà un grant equity free da 50 mila euro e avrà accesso a un percorso di advisory riservato a tutte le 6 startup finaliste, garantito da un network di partner che offriranno competenze e know-how per rispondere a tutte le esigenze di sviluppo delle startup (Carter & Benson, Mamacrowd, Google, Zest, Startup Geeks, K&L Gates, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Social Innovation Teams, Ntt Data, A4W (Angels for Women), SheTech, Alkemy e StartupItalia).

Inoltre, le 3 startup «concept only» più meritevoli, ovvero quelle realtà imprenditoriali non ancora costituite e che non hanno ancora un prodotto o servizio testato, parteciperanno ad un percorso online di incubazione, in collaborazione con Startup Geeks.

«L’innovazione è uno dei driver della nostra strategia di crescita per creare valore a lungo termine in Sisal -ha commentato Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Sisal -. Nell’ambito delle nostre iniziative di Open Innovation, progettate per sostenere e collaborare attivamente con l’ecosistema delle startup, GoBeyond rappresenta una piattaforma essenziale per stimolare lo scouting di idee e modelli di business innovativi, supportando così crescita e maturità delle startup. Possiamo così creare un impatto positivo sulla comunità promuovendo l’innovazione e l’imprenditorialità e sostenendo la crescita economica e digitale del Paese».

La Academy

Altro elemento importante per aiutare gli imprenditori del futuro a potenziare le proprie competenze è la Academy. Secondo Global Market Insight, il mercato dell’eLearning aveva un valore di 339,3 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che aumenterà a circa mille miliardi di dollari nel 2032, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 14%. Sebbene l’eLearning sia indubbiamente diventato parte integrante del panorama educativo, continua ad affrontare diverse sfide che ne compromettono l’efficacia e l’adozione diffusa. Queste sfide derivano da limiti tecnologici, disparità socioeconomiche e considerazioni pedagogiche. La GoBeyond Academy, lanciata nel 2022, è una piattaforma digitale che offre corsi on-demand gratuiti per sviluppare competenze imprenditoriali e creare progetti scalabili a vocazione sociale. La proposta formativa include 16 moduli su temi come imprenditoria, business plan e impatto sociale. Nel 2024, l’offerta si è ampliata con cinque nuovi moduli, sviluppati con Talent Garden, su innovazione sociale, decisioni etiche e modelli di finanziamento sostenibili: Modulo Impact Design: innovazione sociale per imprese ad alto impatto; Decisioni etiche nell’impresa; Piano di comunicazione responsabile; Modelli di Finanziamento Sostenibile; Governance e Aspetti Legali per le realtà ad impatto sociale. Oltre alle lezioni on-demand vengono organizzati workshop con i docenti della GoBeyond Academy per offrire ai partecipanti un’opportunità unica di mettere in pratica le proprie idee e acquisire competenze fondamentali per innovare responsabilmente. In questi workshop, i partecipanti imparano a sviluppare e implementare progetti innovativi, lavorando a stretto contatto con esperti del settore e ottenendo feedback preziosi per trasformare le loro idee in realtà di successo.

La Community

L’obiettivo della Community è ispirare e connettere gli stakeholder di GoBeyond, promuovendo l’innovazione aperta e la collaborazione tra coloro che vogliono innovare responsabilmente. La community offre una serie di risorse, tra cui eventi, webinar e programmi di mentorship, per aiutare le startup a crescere, fare networking e a sviluppare i loro progetti.