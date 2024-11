Francesco Galardo e FGA Holding: innovazione e sostenibilità al servizio dell'Economia italiana

Francesco Fredella 25 novembre 2024 a

Francesco Galardo, giovane imprenditore ha fondato la FGA Holding ed ha trasformato la sua visione professionale in una holding diversificata, impegnata nei settori dell'energia, della tecnologia, dell’immobiliare e dei servizi digitali. Questa realtà rappresenta un esempio di leadership moderna, incentrata su innovazione e sostenibilità, e mira a fornire soluzioni avanzate e sostenibili per affrontare le sfide economiche e ambientali del nostro tempo.

All'interno di FGA Holding operano aziende leader nei rispettivi settori, ognuna delle quali contribuisce al successo della holding con specializzazioni diverse ma complementari.

# 1. Energia Verde Italia

Energia Verde Italia è una delle aziende energetiche più dinamiche e innovative del gruppo. Operando come fornitore di energia elettrica e gas nel mercato libero italiano, Energia Verde Italia ha acquisito oltre 100.000 clienti in soli tre anni, posizionandosi tra le prime 30 aziende in Italia per numero di clienti nel settore energetico. Con l’obiettivo di trasformare il panorama energetico nazionale, l’azienda si distingue per l’impegno nella fornitura di soluzioni rinnovabili e sostenibili, rispondendo alla crescente domanda di energia pulita e contribuendo alla missione ecologica di FGA Holding.

# 2. Energia Sostenibile

Fondata nel 2019, Energia Sostenibile è un'altra realtà chiave nel settore energetico della holding. L’azienda si concentra sulla fornitura di energia da fonti rinnovabili, con un’attenzione particolare al risparmio energetico per privati, imprese e professionisti. Con una rete di oltre 150 consulenti esperti, Energia Sostenibile si distingue per un approccio orientato alle esigenze dei clienti, garantendo trasparenza e affidabilità nel mercato libero.

# 3. 5G Energia

5G Energia è un leader nell’acquisto e nella rivendita di energia elettrica e gas, ed è rinomata per il suo approccio strategico nel trading energetico. Con strategie di trading avanzate e una profonda conoscenza del mercato, 5G Energia assicura approvvigionamento energetico affidabile e competitivo, sostenendo il passaggio verso fonti rinnovabili. È partner di fiducia per altre compagnie energetiche, offrendo soluzioni su misura per promuovere efficienza e sostenibilità.

# 4. Hopernergy

Nel settore della produzione di energia rinnovabile, Hopernergy è una delle aziende più significative di FGA Holding. Fondata nel 2013, Hopernergy produce energia pulita attraverso turbine eoliche, generando annualmente circa 10.000.000 kWh. Con una visione incentrata sulla riduzione delle emissioni di gas serra, Hopernergy è impegnata a trasformare il vento in una fonte affidabile e sostenibile di elettricità, contribuendo in modo tangibile alla transizione energetica.

# 5. Agenzia Digitale Italia

Agenzia Digitale Italia rappresenta il braccio tecnologico di FGA Holding. Questa azienda si occupa di formazione e sviluppo nel campo digitale, rispondendo alla crescente domanda di competenze tecnologiche nel mondo del lavoro. Attraverso modelli didattici intensivi, Agenzia Digitale Italia offre un’esperienza formativa basata sulle esigenze pratiche del mercato, contribuendo alla crescita di professionisti e imprenditori che intendono migliorare le proprie competenze digitali e competitive.

Altri Settori Strategici di FGA Holding

VBT è specializzata in soluzioni di telecomunicazioni VoIP, billing e servizi IT avanzati. Questa azienda fornisce strumenti essenziali per le aziende moderne, aiutandole a ottimizzare la comunicazione e la gestione delle risorse digitali.

Protetta si occupa della distribuzione di polizze assicurative per la casa e per la protezione delle bollette energetiche, offrendo soluzioni semplici e accessibili per proteggere i clienti da eventi imprevisti, come danni domestici o l’aumento dei costi energetici.

Distribuzione Nazionale Energia, infine, opera come trader e UDD (Utente del Dispacciamento) nel settore dell’energia elettrica, fornendo soluzioni affidabili e competitive per reseller su tutto il territorio italiano. Questa realtà contribuisce in modo significativo alla stabilità del settore energetico nazionale.

Fga immobiliare, detiene un portafoglio di 58 immobili. La selezione di queste proprietà, che variano tra spazi residenziali e commerciali, riflette una strategia attenta volta alla crescita e alla valorizzazione nel tempo. L'azienda, orientata all'innovazione e allasostenibilità,investe in miglioramenti che accrescono il valore degli immobili.



I Punti di Forza di FGA Holding

Il successo di FGA Holding è il risultato di una strategia che unisce sostenibilità, innovazione e adattabilità. La holding è orientata a creare valore anche per i clienti e per l’ambiente. Ecco alcuni dei principali punti di forza:

- Visione Strategica di Sostenibilità: Sotto la guida di Francesco Galardo, FGA Holding si impegna a sviluppare soluzioni che rispettano l’ambiente, promuovendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili e riducendo l’impatto ambientale delle proprie operazioni.

- Innovazione Continua: Con l’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la blockchain, FGA Holding ottimizza i processi di produzione e gestione dell’energia, offrendo servizi all'avanguardia.

- Diversificazione e Sinergia tra le Aziende: L’ampia gamma di settori coperti, dalla produzione di energia all’immobiliare e ai servizi digitali, permette a FGA Holding di rispondere a un mercato in continua evoluzione, creando sinergie che rafforzano la posizione del gruppo nel mercato.

In sintesi, Francesco Galardo ha costruito FGA Holding come una realtà solida e innovativa, che rappresenta un esempio di come un’imprenditoria responsabile e lungimirante possa creare valore economico e sociale, affrontando con successo le sfide del futuro.