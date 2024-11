Abiti e gioielli, Carolyn Smith dalla danza alla moda

Ginevra Terracina 20 novembre 2024 a

Moda e danza al Leon’s Place Hotel di Roma per il fashion show della giudice di Ballando con le Stelle: Carolyn Smith. Sotto i flash dei paparazzi schierati nel salone dove facevano bella mostra oggetti di design e un grande albero addobbato bianco e oro, si sono ritrovati oltre un centinaio di ospiti chiamati a raccolta da Emilio e Stefano Sturla Furnò che hanno organizzato l’happening. Nove modelle – tra cui anche Liala, la figlia di Licia Colò – hanno interpretato le creazioni di Smith dalla maglia a taglia unica per tutte le donne dal nome inequivocabile "My Size" (la mia taglia), alla linea di gioielli realizzati in argento rodiato o argento in bagno d’oro: orecchini con bacio pendente, ciondoli, lunghe collane a doppio giro dal design classico ed elegante. E ancora: braccialetti con cristalli nei colori bianco, nero e fucsia ed una linea in argento e smalto con charms a forma di stella, luna, cuore e corona. Tutte le linee IAAWF sono prodotte in laboratori tutti italiani. Carolyn Smith ha voluto raccontare se stessa e la sua idea di essere donna nelle collezioni I Am A Woman First - “sono una donna, prima di tutto”.

E' andata in scena anche un’estemporanea mini-lezione di danza, per la gioia degli ospiti. Prima di illustrare la sua linea di moda, Carolyn ha coinvolto il pubblico mostrando alcuni semplici movimenti che si possono eseguire in qualunque momento della giornata pronunciando il motto della collezione: I am a woman first. Un’introduzione al suo altro progetto di danza, sport e motivazione – Sensual Dance Fit – che conta in Italia ed all’Estero, oltre duecento scuole.