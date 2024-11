Vernici intumescenti REI e intonaci ignifughi: come mettere in sicurezza gli edifici dagli incendi

La prevenzione degli incendi è un'aspetto sempre più importante nel campo della progettazione edile. Rives Spray, è l' impresa lombarda specializzata da oltre vent'anni nella protezione passiva antincendio.

15 novembre 2024 a

a

a

La sicurezza negli ambienti pubblici e lavorativi dipende non solo dalle azioni delle persone, ma anche dall'osservanza di regole specifiche che stabilizzano i livelli di sicurezza. Un aspetto cruciale è la resistenza al fuoco, e strumenti come le vernici intumescenti e gli intonaci ignifughi sono essenziali per limitare la diffusione degli incendi.



Rives Spray: competenza nel settore della protezione passiva antincendio

Tra le principali aziende del settore, Rives Spray si evidenzia come punto di riferimento per la protezione passiva contro gli incendi. La famiglia Gaudio gestisce da moltissimi anni questa ditta lombarda con sede a Buccinasco, situata nella Città Metropolitana di Milano. Da due decenni, Rives Spray lavora nel settore della protezione antincendio per edifici e strutture industriali come capannoni, parcheggi, scuole e ospedali, utilizzando vernici intumescenti REI applicate con pompe airless e, in determinati casi, anche con rullo e pennello. Attualmente, Rives Spray è un'azienda solidamente avanzata, focalizzata nell'impiego di dispositivi per lo spruzzo e l'iniezione per l'applicazione di vernici e intonaci ignifughi. Grazie all'abilità e alla costante formazione del gruppo altamente qualificato, l'azienda può completare i lavori velocemente e in modo preciso. I trattamenti consentono alle strutture portanti come colonne in acciaio, travi in ​​legno o cemento armato di ottenere una resistenza al fuoco fino a 240 minuti, garantendo un elevato livello di protezione. Tra i principali lavori di Rives Spray ci sono le Stazioni FS di Genova Principe e Brignole, l'edificio B12 del Politecnico di Milano, l'edificio Kryalos, la sede di Valentino SpA a Milano in via Montenapoleone e gli ospedali di Faenza e Asiago.



Quali sono le caratteristiche delle vernici intumescenti e come funzionano

Le pitture intumescenti si espandono quando vengono esposte al calore, formando una barriera isolante che protegge le parti strutturali durante un incendio. Quando la temperatura aumenta, questa vernice si gonfia e crea uno strato isolante che ritarda il cedimento strutturale, rendendo più sicura l’evacuazione. A contatto con il calore, la vernice intumescente genera una schiuma ricca di carbone che, grazie a migliaia di piccole bolle, si trasforma in uno strato isolante. Questo permette di rallentare il trasferimento di calore verso i materiali sottostanti, proteggendo per più tempo le strutture.

Resistenza e sicurezza a lungo

Le vernici intumescenti vengono classificate in base alla durata della resistenza al fuoco: quelle applicate da Rives Spray spaziano dai 30 minuti (R 30) ai 120 minuti (R 120). Oltre a questo tipo di vernici, Rives Spray applica anche lana di roccia tramite macchine cardatrici, offrendo una resistenza di R 180, e intonaco ignifugo premiscelato, applicato a spruzzo con macchine intonacatrici, con una resistenza che varia da R 30 fino a R 240.