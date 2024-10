Il premio "Le Fonti Awards 2024" a Geronimo Cardia e al suo studio

21 ottobre 2024 a

Lo Studio Cardia di Roma si è distinto ancora una volta ricevendo il premio “Le Fonti Awards 2024”. Il riconoscimento è stato conferito a Geronimo Cardia come “Avvocato dell’Anno” e allo studio legale come “Boutique di Eccellenza dell’anno nel settore gaming”. La motivazione sottolinea “la notevole esperienza e preparazione specialistica nel settore dei giochi pubblici” e “la capacità di guidare un team snello, giovane e abituato a svolgere la professione in modo efficace e tempestivo”. Questo prestigioso riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto il 9 ottobre 2019, quando lo Studio Cardia era stato premiato come “Boutique di Eccellenza dell’anno nel settore gaming” per “l’efficienza, l’impegno e la capacità di distinguersi in settori fortemente articolati, regolamentati e in continua evoluzione come quello dei giochi pubblici, nonché per l’indiscussa capacità di guidare lo studio e di formare una squadra di legali altamente qualificati”.

"È un nuovo riconoscimento che va anzitutto a chi crede in noi ma anche a tutte le persone dello studio con cui quotidianamente affrontiamo e risolviamo problemi, con l’obiettivo di creare valore anche attraverso le leve di sostenibilità, legalità e compliance" - È quanto affermato dall’Avvocato Geronimo Cardia, autore tra l'altro del libro edito da Giappichelli "Il Gioco Pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali". Il tema oggetto del volume è quello della distribuzione territoriale dei prodotti di gioco che le norme di Regioni e Comuni limitano al punto da costringere lo Stato a prevedere continue proroghe tecniche ed onerose per le concessioni scadute, come peraltro indicato recentemente dal Viceministro del MEF, Prof. Maurizio Leo. Vi è infatti la consapevolezza dell'impossibilità oggettiva di mettere a terra punti di gioco nelle pochissime aree esentate dai divieti almeno sino a quando non si addivenga ad un'intesa tra lo Stato e gli enti del territorio, pure più volte auspicata dal comparto e dal legislatore nazionale. Lo Studio Cardia si conferma senza dubbio la più importante eccellenza nel settore del gioco e uno dei migliori studi legali d’Italia più in generale.