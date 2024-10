Consultaxi, pieno sostegno alla trasparenza e alla regolamentazione del settore

03 ottobre 2024 a

CONSULTAXI desidera ribadire il suo pieno sostegno al Registro Elettronico Nazionale (RENT), strumento fondamentale per garantire trasparenza e legalità all’interno del comparto del trasporto pubblico non di linea. Con oltre 30.000 operatori, tra tassisti e noleggiatori, già iscritti, la categoria ha dimostrato chiaramente di non avere nulla da nascondere, accogliendo con responsabilità le norme introdotte per un miglioramento del settore. “Riteniamo essenziale l’introduzione di regole chiare e condivise,” afferma il portavoce di CONSULTAXI Alessandro Casotto “. La nostra adesione al RENT testimonia l’impegno degli operatori nel rispettare un quadro normativo che tuteli sia i lavoratori che i clienti, assicurando un servizio pubblico all’altezza delle aspettative.”

Mentre alcuni soggetti sembrano osteggiare l’introduzione di queste regole, sostenendo un mercato privo di regolamentazione, CONSULTAXI ribadisce l’importanza di norme che proteggano il settore da derive deregolamentate che potrebbero compromettere sia la qualità del servizio offerto ai cittadini che le condizioni di lavoro degli operatori. “Siamo pronti a difendere queste nuove norme in ogni sede opportuna,” conclude il comunicato. “Riteniamo che un settore regolamentato sia non solo nell’interesse degli operatori, ma anche e soprattutto dei cittadini che usufruiscono dei nostri servizi ogni giorno. La protezione del servizio pubblico non di linea passa dalla regolamentazione e dalla trasparenza, elementi che riteniamo imprescindibili.”